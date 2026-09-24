Cum și-a construit Roger Federer imperiul financiar după tenis. Pariul care i-a adus o avere mai mare decât premiile din întreaga carieră

La 45 de ani și la cinci ani de la ultimul său meci de simplu, Federer continuă să fie unul dintre cele mai puternice branduri din sportul mondial, potrivit The New York Times. El a fost inclus luna trecută în International Tennis Hall of Fame, după o carieră în care a câștigat 20 de titluri de Grand Slam.

În plan financiar, însă, fostul campion elvețian și echipa sa au început să pregătească viața de după tenis cu mult înainte de retragere.

Despărțirea de Nike i-a deschis o oportunitate uriașă

Un moment decisiv a venit în 2018. Federer purtase echipamentul Nike timp de 24 de ani, iar inițial intenția sa fusese să continue colaborarea. După aproximativ un an de negocieri, cele două părți s-au separat.

Elvețianul a semnat ulterior cu Uniqlo un contract pe zece ani, estimat la 300 de milioane de dolari și valabil până în 2028. Înțelegerea pentru îmbrăcăminte îi permitea însă să aleagă separat încălțămintea pe care urma să o poarte.

Aici a apărut oportunitatea care avea să devină una dintre cele mai profitabile decizii din cariera sa financiară.

Federer s-a apropiat de compania elvețiană On, însă, în locul unui simplu contract prin care să fie plătit pentru promovarea produselor, a cumpărat o participație de 3% în companie.

Investiția de 50 de milioane valorează aproximativ 273 de milioane de dolari

Participația lui Federer ar fi costat aproximativ 50 de milioane de dolari. Listarea On la Bursa de la New York, în 2021, și dezvoltarea ulterioară a companiei au schimbat însă radical valoarea investiției.

Potrivit estimărilor, pachetul de acțiuni deținut de fostul tenismen valorează în prezent aproximativ 273 de milioane de dolari.

Suma este de aproape trei ori mai mare decât banii câștigați de Federer din premii de-a lungul întregii sale cariere profesioniste și depășește veniturile obținute în cele două decenii de asociere cu Nike.

Compania On a devenit între timp un concurent tot mai important pentru giganții tradiționali Nike și Adidas și și-a extins puternic prezența în tenis. Printre sportivii atrași de brand se numără Iga Świątek și Ben Shelton. Compania și-a stabilit, totodată, ca obiectiv vânzări nete de cel puțin 6,83 miliarde de dolari până în 2029.

Federer și-a pregătit retragerea înainte să lase racheta

Strategia financiară a elvețianului nu se limitează la investiția în On. Federer și-a păstrat o mare parte dintre partenerii comerciali care îl susțineau în perioada în care juca, printre aceștia numărându-se Mercedes-Benz, Rolex, UBS, Moët & Chandon și Lindt.

Agentul său, Tony Godsick, declara anul trecut că Federer avea 13 sponsori, majoritatea colaborând cu el de peste două decenii.

O altă componentă a strategiei este Laver Cup, competiție pe care Federer a contribuit la crearea ei prin Team8, compania de management pe care a cofondat-o alături de Godsick. Turneul a devenit atât o prezență stabilă în calendarul tenisului, cât și o afacere profitabilă.

Forbes estima în 2025 că Federer ajunsese miliardar, fiind doar al șaptelea sportiv care atingea acest prag. Evoluția investițiilor sale a făcut ca averea estimată să coboare ulterior sub un miliard de dolari, însă fostul campion rămâne un exemplu rar de sportiv care și-a transformat succesul competițional într-un portofoliu comercial construit pentru perioada de după retragere.