Laurențiu Reghecampf revine la FCSB

Laurențiu Reghecampf este oficial noul antrenor al FCSB și începe al treilea mandat pe banca echipei patronate de Gigi Becali. Tehnicianul în vârstă de 51 de ani revine într-un moment complicat pentru roș-albaștri, care au avut un început modest de campionat și ocupă doar locul 11 după primele zece etape ale SuperLigii.

Reghecampf va veni și cu doi oameni noi în staff. Viorel Dinu va ocupa funcția de antrenor secund, în timp ce Adrian Popa va fi preparator fizic.

Cei doi se vor alătura membrilor staffului tehnic care se aflau deja la FCSB: Lucian Filip, Alin Stoica, Thomas Neubert, Marius Popa și Ionuț Zottu.

„Laurențiu Reghecampf este, începând de astăzi, noul antrenor al FCSB. Tehnicianul în vârstă de 51 de ani va avea, astfel, al treilea mandat la conducerea echipei noastre”, a transmis FCSB.

Clubul i-a urat bun venit noului tehnician și i-a transmis să obțină cât mai multe trofee în perioada următoare.

Reghecampf preia FCSB după un început slab de campionat

Schimbarea de pe banca tehnică vine într-un moment delicat. După zece etape, FCSB are doar 12 puncte, obținute din trei victorii, trei egaluri și patru înfrângeri, cu un golaveraj de 13-17. Echipa se află pe locul 11, în afara zonei de play-off și la 11 puncte de liderul Dinamo, care are 23 de puncte.

Rezultatul care a grăbit schimbarea antrenorului a fost înfrângerea categorică suferită în deplasare cu Universitatea Craiova, scor 0-5, în etapa a zecea. După meci, Gigi Becali a anunțat că Marius Baciu trebuie să plece, iar despărțirea a fost oficializată ulterior de club.

FCSB trecea deja printr-o perioadă dificilă înaintea acelui rezultat. Echipa fusese eliminată în turul al doilea preliminar al Conference League și ajunsese la o serie de patru etape consecutive fără victorie în SuperLigă.

Reghecampf va avea astfel misiunea de a readuce formația în zona de play-off și de a recupera distanța față de echipele din fruntea clasamentului.

Al treilea mandat al lui Reghecampf la FCSB

Pentru Laurențiu Reghecampf este a treia experiență la conducerea formației lui Gigi Becali. Primele două mandate au avut loc între 2012 și 2014, respectiv între decembrie 2015 și mai 2017.

Prima perioadă rămâne una dintre cele mai bune din cariera sa de antrenor. Reghecampf a câștigat două titluri consecutive de campion al României, în sezoanele 2012/2013 și 2013/2014, precum și Supercupa României din 2013. În cel de-al doilea mandat a cucerit și Cupa Ligii, în 2016.

Succesul primei perioade nu s-a limitat însă la competițiile interne. În sezonul 2012/2013, echipa pregătită de Reghecampf a ajuns până în optimile Europa League. A câștigat grupa din care au mai făcut parte Stuttgart, FC Copenhaga și Molde, iar ulterior a eliminat Ajax după o dublă spectaculoasă.

În optimile competiției, formația bucureșteană a învins Chelsea cu 1-0 pe Arena Națională, înainte de a pierde returul de pe Stamford Bridge cu 3-1. În sezonul următor, Reghecampf a dus echipa în grupele Champions League.

Primul mandat s-a încheiat în 2014, după 103 partide pe banca formației bucureștene. Reghecampf s-a întors în decembrie 2015, iar în cea de-a doua perioadă a condus echipa în alte 73 de meciuri. În campionat, FCSB a terminat de două ori pe locul al doilea în acea etapă a carierei sale.

Revine după experiența de la Espérance Tunis

Ultima experiență a lui Laurențiu Reghecampf înaintea revenirii în România a fost la Espérance Tunis. De-a lungul carierei, tehnicianul a mai pregătit formații precum Al-Hilal, Al-Wahda, Al-Wasl, Al-Ahli, Neftchi Baku, Al-Tai și Universitatea Craiova.

Noul antrenor a ajuns la București înaintea prezentării oficiale și urmează să aibă o perioadă fără meciuri oficiale pentru a lucra cu lotul. Potrivit programului anunțat, primul meci al noului mandat este programat pe 10 octombrie, împotriva Oțelului Galați, pe Arena Națională.