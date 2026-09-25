Bruxelles-ul pune presiune asupra Kievului pentru a accelera reformele pe fondul crizei bugetare

Comisia Europeană cere Ucrainei să grăbească reformele asumate în relația cu UE pentru a putea primi cei aproximativ 20 de miliarde de euro din fonduri europene. În același timp, Ucraina se confruntă cu un deficit bugetar tot mai mare, scrie Euronews.

„Este esențial ca Ucraina să continue să pună în aplicare reformele și condițiile de politică convenite de comun acord cu Uniunea Europeană. Implementarea lor la timp este esențială pentru a permite Comisiei să procedeze la efectuarea plăților aferente, conform planificării.”, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

CE discută în această perioadă cu autoritățile ucrainene pentru a stabili exact de câți bani are nevoie țara pentru a acoperi deficitul financiar. La discuții participă și Fondul Monetar Internațional.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a indicat inițial un deficit de 27 de miliarde de dolari, echivalentul a 23,75 miliarde de euro, pentru bugetul Ministerului Apărării. Cifra aceasta a surprins oficialii europeni.

Separat, Ucraina estimează că pentru anul viitor are un deficit de 32,6 miliarde de euro.

Kievul cere devansarea unor fonduri europene

Pentru acoperirea unei părți din necesarul financiar, președintele ucrainean a sugerat ca o parte din împrumutul european de sprijin, în valoare de 90 de miliarde de euro, să fie acordată mai devreme, prin mutarea unor fonduri din 2027 în 2026.

Împrumutul este împărțit în două tranșe de câte 45 de miliarde de euro. O modificare a calendarului ar însemna, însă, că Ucraina ar avea mai puțini bani disponibili anul viitor.

Volodimir Zelenski a mai spus că vrea și folosirea activelor rusești blocate. Ideea a fost analizată de Uniunea Europeană și anul trecut, dar proiectul nu a fost dus la capăt.

Bruxelles-ul susține însă că Ucraina trebuie să se concentreze mai întâi pe reformele pe care și le-a asumat și care sunt în continuare blocate în Rada Supremă, parlamentul unicameral al țării.

Reformele sunt, de fapt, o condiție pentru accesarea a două pachete de finanțare, respectiv 13,5 miliarde de euro din împrumutul de sprijin și 6,45 miliarde de euro din Facilitatea pentru Ucraina.

Joi a fost aprobată o plată cumulată de 2,9 miliarde de euro. Ritmul lent al procesului legislativ a întârziat o a doua tranșă, în valoare de 3,9 miliarde de euro.

Bruxelles-ul cere adoptarea reformelor

Situația i-a determinat pe comisarii europeni Valdis Dombrovskis și Marta Kos să îi trimită o scrisoare lui Ruslan Stefanciuk, președintele Radei Supreme, prin care cer mai mult raționament privind adoptarea reformelor.

„Adoptarea în timp util a legislației necesare este esențială pentru a asigura finanțarea disponibilă din partea UE, pentru a menține avântul pe calea aderării Ucrainei la Uniunea Europeană și pentru a consolida economia și finanțele publice ale Ucrainei. Continuarea dialogului cu Comisia Europeană rămâne crucială pentru a garanta că legea finală adoptată este conformă cu cerințele UE.”, au scris cei doi comisari.

Unele dintre proiecte, precum cele privind insolvența întreprinderilor mici și mijlocii, funcția publică și simplificarea TVA, sunt deja analizate de parlamentarii ucraineni.

Alte reforme, referitoare la ajutoarele de stat, combaterea spălării banilor și sistemul disciplinar pentru procurori, nu au fost încă depuse în Parlament.

Un alt proiect, care prevede eliminarea scutirii de taxe vamale pentru coletele internaționale, a provocat multe discuții în Rada Supremă.

Parlamentarii ucraineni au discutat mai ales despre efectele măsurii acesteia asupra platformelor chinezești Temu și AliExpress, foarte folosite în Ucraina.

Proiectul a fost respins de două ori de Rada, ceea ce a atras critici din partea Bruxelles-ului. Săptămâna trecută, acesta a fost adoptat în primă lectură, dar mai este nevoie de o lectură pentru aprobarea lui.

Zelenski cere mai multă flexibilitate

Problema reformelor a fost discutată și de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în întâlnirea cu Volodimir Zelenski de la New York, desfășurată în marja Adunării Generale a ONU.

O relatare Bloomberg a descris discuția drept „tensionată”, însă Zelenski a spus că întâlnirea cu șefa Comisiei a fost „absolut pozitivă”.

Președintele a cerut Bruxelles-ului mai multă flexibilitate în privința calendarului reformelor și mai precizat că activitatea Radei Supreme a fost afectată de atacurile aeriene rusești.