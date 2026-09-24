Un miliard de euro pentru industrie. Cine poate accesa noile fonduri de la UE

Comisia Europeană a publicat joi condițiile celei de-a doua licitații prin care vor fi finanțate proiecte pentru reducerea emisiilor generate de procesele industriale. Bugetul de un miliard de euro provine din veniturile obținute prin comercializarea certificatelor de emisii (EU ETS).

Companiile ale căror proiecte vor fi selectate vor putea primi, timp de până la cinci ani, o subvenție calculată în funcție de cantitatea de emisii de dioxid de carbon pe care reușesc să o elimine.

Ce proiecte pot primi bani

Finanțarea vizează tehnologii care pot înlocui combustibilii fosili folosiți pentru obținerea temperaturilor ridicate necesare în anumite procese industriale.

Printre soluțiile eligibile se numără pompele de căldură, sistemele de stocare termică, cazanele electrice și alte tehnologii bazate pe electricitate, precum și utilizarea directă a energiei solare termice și geotermale.

Pentru prima dată, vor putea participa și proiecte care utilizează tehnologii nucleare, inclusiv reactoare modulare mici (SMR).

De aceste fonduri pot beneficia sectoare precum siderurgia, industria chimică, producția de ciment și hârtie, precum și industria alimentară și a băuturilor.

Potrivit Comisiei Europene, producerea căldurii necesare proceselor industriale generează aproximativ trei sferturi din emisiile industriei europene, deoarece se bazează încă în mare parte pe combustibili fosili.

Sesiune de informare pentru companiile din România

Programul este deschis proiectelor de orice dimensiune și din toate sectoarele industriale din Spațiul Economic European.

Pentru companiile din România interesate de fonduri va fi organizată o sesiune online de informare pe 5 octombrie, în cadrul căreia vor fi prezentate condițiile și procedura de participare.

Perioada pentru depunerea ofertelor este programată să înceapă la începutul lunii decembrie 2026.

Noua rundă de finanțare extinde și numărul proiectelor eligibile. Vor putea primi fonduri instalațiile care produc căldură industrială la temperaturi de peste 80 de grade Celsius, față de pragul de 100 de grade aplicat anterior.

Un plan de 100 de miliarde de euro

Programul reprezintă totodată una dintre etapele pregătitoare ale Băncii pentru Decarbonizarea Industrială, un mecanism prin care Uniunea Europeană intenționează să mobilizeze 100 de miliarde de euro pentru reducerea emisiilor industriale.

În cadrul primei runde, care s-a desfășurat între decembrie 2025 și februarie 2026, au fost selectate 65 de proiecte.

Fondul pentru inovare, care asigură banii pentru acest program, a alocat până acum aproximativ 12 miliarde de euro pentru 200 de proiecte din Spațiul Economic European.