Băncile europene nu pot ține pasul cu ambițiile UE. Avertismentul Autorității Bancare Europene

Băncile europene au un nivel ridicat de capitalizare și continuă să înregistreze profituri solide, însă sunt limitate de o piață unică ce „nu este atât de unică pe cât ar trebui să fie”, a declarat șeful Autorității Bancare Europene (EBA), François-Louis Michaud, pentru Reuters.

„Știm că Europa trebuie să finanțeze toate aceste transformări: digitală, de mediu, demografică, securitatea economică și apărarea”, a precizat bancherul EBA, adăugând că problema este „existențială pentru viitorul Europei”.

Băncile din Europa, împărțite de reguli diferite

Comisia Europeană încearcă să mobilizeze investiții pentru digitalizare, apărare și securitate economică și analizează măsuri care să faciliteze activitatea transfrontalieră a băncilor și să consolideze piața unică.

Michaud consideră însă că diferențele dintre sistemele fiscale, regimurile de insolvență și normele privind protecția consumatorilor din statele membre cresc costurile băncilor care vor să opereze în mai multe țări.

Potrivit șefului EBA, creșterea creditării transfrontaliere și o mai bună integrare financiară ar permite băncilor europene să se extindă și să reducă din costuri, fuziunile bancare nefiind astfel singura soluție.

Autoritatea Bancară Europeană, instituția UE responsabilă de reglementarea și supravegherea sectorului bancar, identificase recent fragmentarea pieței unice drept unul dintre principalele obstacole în calea activității bancare transfrontaliere, alături de diferențele dintre sistemele de insolvență și cele fiscale.

Concurența băncilor americane

Fragmentarea pieței europene a lăsat tot mai mult loc altor surse de finanțare, inclusiv firmelor de credit privat și instituțiilor din afara Uniunii Europene.

Michaud spune că băncile europene trebuie să se dezvolte pentru a putea concura cu cele americane, care dispun de mai mult capital pentru extindere și intrarea pe noi piețe.

EBA vrea și simplificarea unor reguli, astfel încât băncile și autoritățile de supraveghere să aloce mai puțin timp și bani procedurilor administrative și să se concentreze mai mult asupra riscurilor importante.