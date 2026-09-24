Șeful Transgaz, vizită la punctul de intrare a gazelor din Neptun Deep. Ion Sterian: Conducta Tuzla Podișor, pregătită să preia gazele naturale din Marea Neagră

Gazoductul Tuzla-Podișor, cu o lungime de 308,3 kilometri, este o investiție în valoare de aproximativ 500 milioane euro și care este – după gazoductele, BRUA și Onești-Ungheni-Chișinău – este cel mai important proiect de infrastructură gazieră pe care Transgaz l-a construit, a transmis conducerea compania.

„Conducta de transport gaze naturale Țărmul Mării Negre-Podișor este un proiect strategic, vital, pentru securitatea energetică, consolidarea acesteia și dezvoltarea sustenabilă a economiei naționale. Aceasta a fost finalizată în iunie 2025 și pusă în funcțiune la începutul lunii octombrie 2025, conform graficului de execuție, și este pregătită să preia gazele naturale din Marea Neagră pentru ca acestea să intre în SNT și să ajungă la operatorii economici și la gospodăriile din localitățile racordate la sistem”, a declarat șeful Transgaz.

Ion Sterian declara, într-un interviu recent pentru Mediafax, primele cantități de gaze din Neptun Deep sunt așteptate să intre în sistem în prima parte a anului viitor.

Ce înseamnă proiectul Neptun Deep

Proiectul privind exploatarea gazelor naturale din perimetrul de mare adâncime Neptun Deep, un proiect strategic pentru România,este o investiție comună a OMV și Romgaz de aproximativ 4 miliarde de euro, care va intra în producție anul viitor și va genera o cantitate estimată de circa 8 miliarde de metri cubi de gaze naturale.

Șeful Transgaz a vizitat joi Stația de Robinete nr.2 (SR2) a Transgaz, care este punctul de plecare al gazoductului Tuzla -Podișor și totodată punctul de intrare al gazelor naturale din perimetrul Neptun Deep în această conductă.

Șeful operatorului național de sistem și transport al gazelor a vizitat și Stația de Măsurare Gaze (SMGN) de la Tuzla a OMV Petrom care este punctul de intrare a gazelor naturale din Neptun Deep, gaze care apoi merg în SR2 a Transgaz și de aici în conducta de transport gaze naturale Tuzla -Podișor, respectiv în Sistemul Național de Transport Gaze Naturale.

Potrivit companiaie, parametrii tehnici ai Stației de Măsurare Gaze Naturale a OMV Petrom de la Tuzla sunt: Debit operare nominal 22, 3 mil Smc/zi; Debit maxim 26,9 mil Smc/zi; Limita de oprire minime 1,84 mil Smc/zi; Presiune intrare max 73 bari; Presiune iesire maxim 63 bari.