Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom ar putea fi prezidat în premieră de o femeie și care nu e nici etnic austriac sau neamț. Emma Delaney, noua șefă a OMV, îl conduce acum interimar

Irlandeza Emma Delaney este prima femeie și prima persoană care nu etnic austriac sau german care conduce OMV, începând din 1 septembrie, și care ar putea prelua ca titular funcția de membru și președinte al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom, funcție pentru care abia s-a lansat procedura de depunere a candidaturilor.

Aprobarea numirii unui nou membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom pentru durata rămasă din mandatul acordat domnului Alfred Stern, ca urmare a renunțării de către aceasta la mandatul său de membru al Consiliului de Supraveghere este pe ordinea de zi c Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, convocată pentru 6 noiembrie, prima convocare.

Potrivit procedurii anunțate în convocator, acționarii societății, indiferent de participația deținută în capitalul social sau membrii Consiliului de Supraveghere, pot prezenta propuneri de candidați pentru numirea în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere însoțite de o serie de documente, până cel târziu la data de 12 octombrie, iar lista și datele candidaților propuși vor fi publicate pe site-ul companiei ca materialele informative pentru AGOA și vor fi actualizate periodic în baza propunerilor primite.

OMV Petrom este controlată de compania omonimă din Austria OMV Aktiengesellschaft, care dețin 51,15% din acțiuni, iar OMV Petrom, iar acționarii români dețin circa 46% din acțiuni, dintre care statul român, prin Ministerul Energiei, 20,69%, iar 25,1%, de fondurile de pensii din România, precum și de alte persoane fizice și entități juridice românești, potrivit datelor la sfârșitul lunii iunie 2026. Restul de 3% sunt deținute de alți investitori străini.

Cine a condus CS de la privatizarea Petrom

Noua șefă a companiei-mamă din Austria a preluat mandatul de președinte interimar începând cu 1 septembrie 2026, ca urmare a plecării lui Alfred Stern.

Potrivit companiei, Consiliul de Supraveghere ghidează direcția companiei prin experiență și control strategic. Acesta susține deciziile majore, numește și monitorizează Directoratul și contribuie la asigurarea unei creșteri responsabile și sustenabile pe termen lung.

Din această poziție, șefii CS, alături de directorii generali executivi, s-au întâlnit periodic cu șefii Guvernului pentru discuții privind impactul politicilor publice sau proiectele prioritare de investiții. OMV este operatorul așteptatului proiectul privind exploatarea gazelor naturale din perimetrul de mare adâncime Neptun Deep, un proiect strategic pentru România, o investiție comună împreună cu Romgaz de aproximativ 4 miliarde de euro, care va intra în producție anul viitor și va genera o cantitate estimată de circa 8 miliarde de metri cubi de gaze naturale.

În ultimii 22 de ani, de la privatizarea companiei din anul 2004, funcția de Președinte al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom a fost deținută, în mod tradițional, de persoana care era Director General Executiv (CEO) al grupului-mamă austriac OMV AG.

Mai concret, CS al OMV Petrom a fost prezidat de patru bărbați, dintre care trei austrieci și un neamț, respectiv:

Wolfgang Ruttenstorfer (2004 – 2011): A condus Consiliul de Supraveghere de la preluarea Petrom de către grupul austriac OMV până la retragerea sa de la conducerea grupului.

Gerhard Roiss (2011 – 2015): A preluat președinția consiliului în primăvara anului 2011 și a deținut-o până în vara anului 2015.

Rainer Seele (2015 – 2021): Numit inițial ca președinte interimar în iulie 2015, a coordonat Consiliul de Supraveghere până la încheierea mandatului său la conducerea OMV în august 2021.

Alfred Stern (2021 – 2026): A preluat conducerea Consiliului la 1 septembrie 2021 și a demisionat din funcție începând cu data de 1 septembrie 2026.

Cine e Emma Delaney

Din 1 septembrie 2026, Emma Delaney este Președinte al Directoratului și Director General al OMV Aktiengesellschaft, cu sediul central la Viena, Austria.

Potrivit CV-ului oficial, Director executiv internațional cu experiență în domeniul energiei, Delaney aduce o vastă expertiză în leadership atât în sectorul upstream, cât și în cel downstream. Este recunoscută pentru perspectiva sa strategică, perspicacitatea comercială largă și stilul de leadership colaborativ.

Înainte de a se alătura Grupului OMV, Delaney a fost Vicepreședinte Executiv pentru Clienți și Produse și membru al Comitetului Executiv la bp. În acest rol, a condus un portofoliu global care cuprindea combustibili, comerț cu amănuntul, biocombustibili, combustibili pentru aviație, lubrifianți avansați și încărcare pentru vehicule electrice. Divizia a deservit milioane de clienți din întreaga lume prin intermediul celor 50.000 de angajați ai săi. Delaney a jucat un rol esențial în transformarea diviziei Clienți și Produse a bp, concentrându-se pe excelența operațională, optimizarea portofoliului și crearea de valoare.

În timpul carierei sale de 30 de ani la bp, a deținut funcții de conducere în cadrul diviziilor upstream și downstream ale companiei și a condus programe complexe de transformare pe piețe și regiuni în rapidă evoluție. Vasta sa experiență internațională se întinde pe Europa, Orientul Mijlociu, Africa și Asia Pacific.

Emma Delaney deține o licență în Economie și Afaceri de la Trinity College Dublin și un master în management de la ESCP Europe. Vorbitoare nativă de limba engleză, este fluentă și în franceză și germană.