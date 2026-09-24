România, în fața verdictului S&P. Nazare spune ce trebuie făcut pentru a păstra ratingul de investiții

Reprezentanții Ministerului Finanțelor au avut joi o nouă rundă de discuții cu experții S&P Global Ratings, în cadrul procedurii de evaluare a ratingului de țară al României.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat prin intermediul unui mesaj pe Facebook că delegației i-au fost prezentate evoluția finanțelor publice, rezultatele procesului de consolidare fiscală și perspectivele pentru perioada următoare.

Potrivit ministrului, principalul argument al României este execuția bugetară. Nazare susține că ajustarea începe să fie vizibilă nu doar la nivelul deficitului, ci și în structura bugetului, prin controlul cheltuielilor și protejarea investițiilor, în special a celor finanțate din fonduri europene.

„Principalul nostru argument rămâne execuția bugetară. Cifrele arată că ajustarea nu este doar una de deficit, ci una care începe să se vadă în structura bugetului. Am demonstrat că putem reduce deficitul și ține cheltuielile sub control, în timp ce protejăm investițiile finanțate din fonduri europene și orientăm mai mult din resurse către proiectele cu impact economic ridicat. Rezultatele ultimelor luni continuă să confirme ajustarea începută anul trecut și susțin argumentele pe care le-am prezentat astăzi privind realizarea țintelor asumate pentru acest an.”

Anterior întâlnirii, ministrul afirmase că agențiile de rating consideră realizabile țintele de deficit ale României pentru acest an, respectiv 6% din PIB în metodologia cash și 6,2% în metodologia ESA.

Incertitudinea politică și costurile de finanțare, printre probleme

Discuțiile cu reprezentanții S&P au vizat însă și vulnerabilitățile actuale. Nazare a precizat că au fost abordate incertitudinile politice, presiunile externe și cele asupra costurilor de finanțare.

„Am discutat deschis și despre dificultățile perioadei actuale, inclusiv despre incertitudinile politice, presiunile externe și cele asupra costurilor de finanțare, prezentând totodată şi strategia Ministerului Finanțelor pentru următoarea etapă. Accentul principal rămâne pe disciplina cheltuielilor, prioritizarea investițiilor și valorificarea fondurilor europene.”

Strategia prezentată de Ministerul Finanțelor pune accent pe disciplina cheltuielilor, prioritizarea investițiilor și utilizarea fondurilor europene.

„România trebuie să continue ceea ce a început. Nu putem transforma progresul obținut în ultimele luni într-o relaxare prematură a politicii fiscale. Credibilitatea externă depinde atât de rezultatele obținute, cât și de capacitatea noastră de a avea continuitate, atât în privința reformelor, cât și în respectarea angajamentelor asumate”, a transmis ministrul, care avertizează că rezultatele obținute în ultimele luni nu ar trebui urmate de o relaxare prematură a politicii fiscale.

De ce este atât de important ratingul României

Menținerea României în categoria recomandată investițiilor este, potrivit lui Nazare, principalul obiectiv al perioadei. Ratingul influențează condițiile în care statul se poate împrumuta și percepția investitorilor asupra riscului asociat României.

S&P urmează să publice pe 2 octombrie noua evaluare a ratingului suveran. În prezent, România are la S&P calificativul BBB-/A-3, cu perspectivă negativă, aflat la limita inferioară a categoriei „investment grade”.

Nazare afirmă că pentru perioada următoare sunt esențiale continuarea consolidării fiscale, elaborarea unui buget „credibil și realist” pentru 2027, limitarea creșterii cheltuielilor rigide și protejarea investițiilor susținute din bani europeni.

Ministrul consideră necesară și continuarea măsurilor structurale care pot reduce deficitul pe termen mediu, obiectivul declarat fiind construirea unei economii bazate într-o măsură mai mare pe investiții, producție și capital privat.

Evaluarea S&P vine după ce Fitch și Moody’s au menținut România în categoria recomandată investițiilor.