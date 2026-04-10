Prima pagină » Economic »

Mutare la vârful OMV. Emma Delaney va deveni prima femeie CEO din istoria grupului austriac

Grupul austriac de petrol și gaze OMV urmează să o numească pe Emma Delaney în funcția de director general începând din septembrie, a anunțat compania într-un comunicat publicat vineri.
Iulian Moşneagu
10 apr. 2026, 15:17, Economic

Emma Delaney lucrează la BP din 1995 și îl va înlocui pe actualul director general, Alfred Stern, care ocupă funcția din septembrie 2021 și a anunțat că nu va candida pentru un nou mandat atunci când contractul său expiră, la sfârșitul lunii august, potrivit Reuters.

„Nominalizarea Emmei Delaney în directorat va oferi OMV o vizibilitate internațională și mai puternică”, a declarat Edith Hlawati, vicepreședinta Consiliului de Supraveghere al OMV, adăugând că Delaney va deveni prima femeie director general din istoria grupului.

„Emma Delaney este o candidată remarcabilă și foarte bine calificată pentru poziția de CEO. Ea îndeplinește toate condițiile pentru a conduce OMV cu succes, bazându-se pe vasta sa experiență în industrie și management”, a declarat Lutz Feldmann, președintele Consiliului de Supraveghere al OMV

Consiliul de Supraveghere al grupului, cu sediul la Viena, a recomandat numirea Emmei Delaney pentru un mandat inițial de trei ani, cu posibilitatea de prelungire pentru încă doi ani.

În 2020, irlandeza Delaney a preluat conducerea diviziei de clienți și produse a marelui concern petrolier britanic BP, care include rețeaua de benzinării, divizia de lubrifianți și stațiile de încărcare pentru vehicule electrice.

„Delaney a informat-o pe Meg O’Neill (CEO-ul BP) despre intenția sa de a căuta o altă oportunitate. Îi urăm mult succes în următoarea etapă a carierei sale”, a transmis BP într-un comunicat.

