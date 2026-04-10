Mutare la vârful OMV. Emma Delaney va deveni prima femeie CEO din istoria grupului austriac

Emma Delaney lucrează la BP din 1995 și îl va înlocui pe actualul director general, Alfred Stern, care ocupă funcția din septembrie 2021 și a anunțat că nu va candida pentru un nou mandat atunci când contractul său expiră, la sfârșitul lunii august, potrivit Reuters.

„Nominalizarea Emmei Delaney în directorat va oferi OMV o vizibilitate internațională și mai puternică”, a declarat Edith Hlawati, vicepreședinta Consiliului de Supraveghere al OMV, adăugând că Delaney va deveni prima femeie director general din istoria grupului.

„Emma Delaney este o candidată remarcabilă și foarte bine calificată pentru poziția de CEO. Ea îndeplinește toate condițiile pentru a conduce OMV cu succes, bazându-se pe vasta sa experiență în industrie și management”, a declarat Lutz Feldmann, președintele Consiliului de Supraveghere al OMV

Consiliul de Supraveghere al grupului, cu sediul la Viena, a recomandat numirea Emmei Delaney pentru un mandat inițial de trei ani, cu posibilitatea de prelungire pentru încă doi ani.

În 2020, irlandeza Delaney a preluat conducerea diviziei de clienți și produse a marelui concern petrolier britanic BP, care include rețeaua de benzinării, divizia de lubrifianți și stațiile de încărcare pentru vehicule electrice.

„Delaney a informat-o pe Meg O’Neill (CEO-ul BP) despre intenția sa de a căuta o altă oportunitate. Îi urăm mult succes în următoarea etapă a carierei sale”, a transmis BP într-un comunicat.