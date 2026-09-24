„Să fim pregătiți pentru o iarnă dificilă”, spune Bușoi. Gradul de umplere a depozitelor de gaze

Bușoi a declarat, joi seara, la Digi24, că, la finalul lunii septembrie, stocurile României ar urma să ajungă la aproximativ 79-80% din capacitate.

„Pentru România, 79% – 80% este pentru sfârșitul lunii, vom atinge, minim. Media europeană este 70%, iar Germania este la 59% din capacitate”, a afirmat Bușoi.

El a precizat că România trebuie să atingă nivelul de 90% până în luna decembrie, conform obligațiilor europene, și a arătat că în anii anteriori țara a avut stocuri chiar peste nivelul minim solicitat.

„Am făcut apel să se facă această înmagazinare peste obligația minimă, pentru că e bine să fim pregătiți pentru o iarnă dificilă și pentru intrarea unor noi capacități care nu au fost calculate anii trecuți”, a spus secretarul de stat.

Prețurile gazelor, un factor important pentru piața de energie

Bușoi a atras atenția asupra evoluției prețurilor gazelor pe piața europeană, în condițiile în care acestea au un impact important asupra prețului energiei electrice din România.

Potrivit acestuia, indicele Title Transfer Facility (TTF) a avut o medie de aproximativ 72 de euro/MWh în septembrie, față de 96 de euro/MWh în ianuarie și 59 de euro/MWh în august.

Secretarul de stat de la Energie a explicat că evoluția prețului gazului este relevantă pentru România deoarece costul marginal al producției de energie electrică poate influența prețul zilnic de pe piață.

Contractele de energie electrică se încheie eșalonat

În ceea ce privește consumatorii casnici de energie electrică, Bușoi a explicat că expirarea contractelor nu are loc simultan, ci este distribuită pe parcursul anului.

„Contractele se fac în ianuarie, în majoritatea dintre ele, și în funcție de cum ne expiră… cam 10% din contracte în fiecare lună”, a declarat acesta.

Potrivit lui Bușoi, datele disponibile pentru luna septembrie nu indică deocamdată creșteri spectaculoase ale prețurilor pentru consumatori.

Hidroelectrica a majorat prețurile, dar rămâne printre cele mai ieftine oferte

Bușoi a menționat și evoluția ofertelor furnizorilor de energie electrică, arătând că Hidroelectrica a avut o creștere de preț, dar continuă să ofere unul dintre cele mai mici prețuri de pe piață.

Secretarul de stat a subliniat însă că efortul companiei de a acoperi consumul în orele de seară prin utilizarea resurselor hidro trebuie analizat și din perspectiva nivelului lacurilor de acumulare.

„Hidroelectrica a făcut un efort uriaș să asigure consumul orelor de seară, sigur, cu prețul golirii lacurilor de acumulare, ceea ce, evident, trebuie să ne ridice un semn de întrebare în cazul în care, în iarnă, vom avea unele sincope”, a spus Bușoi.

Prețul reglementat la gaze pentru populație

În privința consumatorilor casnici de gaze, Bușoi a precizat că există în prezent un preț reglementat de 110 lei, iar pentru consumatorii casnici nu ar trebui să apară creșteri semnificative ale facturilor în perioada următoare.

El a arătat că evoluția din primăvara anului viitor va depinde în principal de nivelul prețului gazelor și de evoluția pieței europene.

„În primăvara anului viitor, în funcție de cât de dificilă va fi piața și de cât de mare va fi prețul gazului, marea problemă va fi să găsim soluții pentru populație”, a declarat Cristian Bușoi.