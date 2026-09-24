Undă verde pentru Autostrada Brașov – Făgăraș. Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici

„Astăzi aprobăm în Guvern Autostrada Brașov – Făgăraș. Urmează lansarea licitației pentru lucrările de construcție”, a transmis Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor.

Autostrada va avea o lungime de 49.3 kilometri și va asigura legătura dintre Brașov și Făgăraș, urmând ca de aici coridorul de mare viteză să continue către Sibiu.

Traseul va include trei noduri rutiere, amplasate la Codlea Sud, Codlea Nord și Șercaia, alături de 49 de poduri, pasaje și viaducte. De asemenea, proiectul prevede construirea a trei galerii acoperite de tip „cut and cover”, cu o lungime totală de circa 800 de metri, care vor funcționa și ca ecoducte.

De asemenea, autostrada va avea un spațiu de servicii, o parcare de scurtă durată și un Centru de Întreținere și Coordonare.

Horațiu Cosma a atras atenția și asupra întârzierilor înregistrate în pregătirea proiectului. „Contractul pentru completarea Studiului de Fezabilitate și realizarea proiectului tehnic a fost semnat în august 2021. Studiul de fezabilitate trebuia realizat în 22 de luni. În realitate, proiectul a avut nevoie de peste 5 ani pentru a ajunge în această etapă”, a spus secretarul de stat.

„Acordul de Mediu a fost emis în luna iunie, iar de atunci am accelerat procedurile de avizare care țin de Ministerul Transporturilor. Astăzi facem pasul decisiv la nivel guvernamental”, a mai transmis oficialul.