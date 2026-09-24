Schimbare majoră pe calea ferată: peste 100 km de linie intră în modernizare completă. Cât vor dura lucrările

Investiție de 2 miliarde de euro

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a anunțat, joi, că Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru sectorul 2, Ilva Mică-Pojorâta, al magistralei feroviare Apahida-Suceava.

Sectorul are 106 kilometri, iar proiectul prevede modernizarea completă a liniei de cale ferată. Lucrările vor include refacerea podurilor și a terasamentelor, modernizarea șinei și traverselor și electrificarea liniei.

Valoarea proiectului este de 2 miliarde de euro, iar durata estimată a lucrărilor este de trei ani.

„Două obiective majore de la Ministerul Transporturilor au fost astăzi puse pe șine. În ședința de Guvern tocmai încheiată au fost aprobați indicatorii tehnico-economici pentru magistrala feroviară Apahida–Suceava, sectorul 2, Ilva Mică–Pojorâta, și pentru Autostrada Brașov–Făgăraș”, a transmis Radu Miruță, pe Facebook.

Ministrul interimar al Transporturilor spune că autoritățile urmăresc atât finalizarea proiectelor aflate în derulare, cât și pregătirea unor investiții noi.

„Nu doar că urgentăm și finalizăm proiectele aflate în derulare, ci pregătim și pornim proiecte pentru anii care urmează”, a mai transmis Miruță.

Și Autostrada Brașov-Făgăraș a primit undă verde

În aceeași ședință de Guvern au fost aprobați indicatorii tehnico-economici pentru Autostrada Brașov-Făgăraș. Proiectul are 49,3 kilometri și o valoare de aproape 2 miliarde de euro.

Pe traseu vor fi construite trei noduri rutiere – Codlea Sud, Codlea Nord și Șercaia – precum și 49 de poduri, pasaje și viaducte.

Proiectul include și trei galerii acoperite de tip „cut and cover”, cu aproximativ 800 de metri în total, care vor avea și rol de ecoducte. Sunt prevăzute, de asemenea, un spațiu de servicii, o parcare de scurtă durată și un Centru de Întreținere și Coordonare.