Accident de muncă la Uzina Mecanică Sadu: angajat al Secției Pirotehnice rănit într-o explozie

Potrivit Poliției Gorj, incidentul s-a produs în jurul orei 10:00, în timp ce bărbatul, în vârstă de 54 de ani, muncitor calificat în cadrul Secției Pirotehnice, efectua manevre de golire a unui vas de precipitare în care se afla apă.

Angajatul ar fi utilizat un furtun care fusese folosit anterior pentru transportul unei substanțe explozive. În momentul manipulării, substanța depusă pe pereții furtunului ar fi provocat o explozie.

În urma deflagrației, bărbatul a suferit arsuri și răni provocate de cioburile geamului din apropierea locului în care efectua operațiunea.

Acesta a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Bumbești Jiu au deschis un dosar penal și efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

În cauză sunt investigate infracțiunile de vătămare corporală din culpă, neluarea și nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă, precum și omisiunea sesizării.