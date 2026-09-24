Tinerii pot beneficia de alocație de plasament și după 18 ani. Sprijin financiar și pentru cei care deja lucrează

„Noile reglementări sprijină integrarea socio-profesională a tinerilor de până la 26 de ani care își continuă studiile sau au un loc de muncă, oferindu-le cadrul legal pentru a solicita drepturile bănești retroactive și un parcurs predictibil către autonomia personală”, transmite ANPIS, într-un comunicat publicat, joi.

Ce s-a schimbat?

Măsurile de protecție și sprijin pentru studii au fost prelungite. Tinerii orfani pot beneficia de alocație de plasament și după vârsta de 18 ani dacă își continuă studiile. Acești vor beneficia o singură dată de acest tip de alocație pentru fiecare formă de învățământ) sau la cerere, pe o perioadă de tranziție de până la 2 ani.

În situația în care tânărul începe o nouă formă de învățământ în această perioadă, sprijinul poate fi prelungit până la finalizarea studiilor, fără a depăși vârsta de 26 de ani.

Tinerii sub 26 de ani care lucrează sau studiază și fac pot beneficia de indemnizație pentru tineri, indiferent dacă părăsesc sistemul la majorat sau au ieșit deja din sistemul de protecție specială.

La ieșirea din sistemul de protecție specială, Consilierea este, de acum, obligatorie pentru tineri. Aceștia vor beneficia de consiliere și informare din partea DGASPC, consemnată într-un raport scris înmânat și tânărului.

De asemenea, pentru elevii și studenții care depun adeverința de școlarizare din 6 în 6 luni sau înainte de finalizarea anului școlar, plata alocației și a indemnizației nu se suspendă.

Tinerii ieșiți din sistemul de protecție care îndeplineau condițiile la data de 10 aprilie 2026 pot solicita indemnizația retroactiv începând cu această dată, cu condiția ca cererea să fie depusă în termen de maximum 60 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a ordinului. Pentru cererile depuse după acest termen plata dreptului se va face începând cu luna depunerii.

AJPIS mai transmite că cererile și actele doveditoare pot fi depuse la ghișeele agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială (AJPIS/APISMB), dar pot fi transmise și prin mijloace electronice.

În luna septembrie 2026, ANPIS, prin agențiile teritoriale, a realizat plăți de peste 35,5 milioane lei pentru cei 27.205 beneficiari ai alocației de plasament, sume care reprezintă drepturi financiare acordate copiilor aflați în îngrijire specială.

De asemenea, 9.536 tineri proveniți din sistemul de protecție specială, care își continuă studiile sau sunt angajați la un loc de muncă au beneficiat de plăți de peste 30,2 milioane lei în luna august.