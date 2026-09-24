Un copil de 12 ani a asmuțit un câine de vânătoare asupra unor pisici. Una din ele a fost eutanasiată

Incidentul s-a petrecut la Simeria, vinerea trecută. Atunci, copilul de 12 ani a asmuțit câinele de vânătoare al unor vecini asupra pisicii.

„În urma atacului, felina ar fi suferit leziuni grave, care au dus ulterior la eutanasierea animalului”, informează IPJ Hunedoara.

Polițiștii IPJ Hunedoara din cadrul Biroul pentru Protecția Animalelor s-a sesizat din oficiu, miercuri, și au deschis un dosar penal, după ce copilul a atacat cele două pisici folosindu-se de câinele vecinilor.

Cercetările vizează infracțiunea de „folosirea de animale vii pentru dresajul animalelor sau pentru a le controla agresivitatea, dacă le creează suferință”, prevăzută și pedepsită de Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor, republicată.

Polițiștii urmează să stabilească toate împrejurările în care s-au produs faptele.

Cercetările sunt în desfășurare, urmând ca polițiștii să stabilească situația de fapt și să dispună măsurile legale care se impun, transmite IPJ Hunedoara.