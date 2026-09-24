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Bărbat, reținut după ce a furat o borsetă cu 3.000 de euro de pe Aeroportul Henri Coandă

Un bărbat de 66 de ani a fost reținut după ce ar fi furat o borsetă cu bani din Aeroportul Henri Coandă. Acesta a încercat să se facă nevăzut cu ei.
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Daiana Rob
24 sept. 2026, 17:40, Social
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„Polițiștii Serviciului de Poliție Transporturi Aeriene „Henri Coandă” au fost sesizați cu privire la faptul că, la data de 23 septembrie 2026, a fost sustrasă borseta unui bărbat, aflat într-un restaurant din Aeroportul Internațional «Henri Coandă» București, în care se aflau 3.000 de euro, un telefon mobil și documentele personale ale acestuia”, transmite IGPR.

După ce ar fi furat borseta cu 3.000 de euro din Aeroport, bărbatul a încercat să fugă din țară în Moldova, cu mașina. El a fost prins la Punctul de Trecere a Frontierei Galați.

Bărbatul a fost dus la sediul Serviciului de Poliție Transporturi Aeriene „Henri Coandă”, pentru derularea activităților de urmărire penală.

Bărbatul de 66 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, iar acesta va fi prezentat în fața instanței cu propunere de arestare preventivă.

Prejudiciul cauzat prin săvârșirea faptei a fost recuperat integral și restituit persoanei vătămate.

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