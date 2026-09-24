Grindeanu acuză o luptă pentru funcții în Guvernul Mureșan: „Asta arată disperare”

Întrebat joi în cadrul unei conferințe de presă dacă PSD a luat în calcul posibilitatea ca retragerea sprijinului politic pentru Guvernul Bolojan să conducă la o criză prelungită, Sorin Grindeanu a susținut că decizia social-democraților nu a fost luată brusc.

Liderul PSD a amintit că în interiorul partidului au existat dezbateri timp de mai multe luni și că decizia privind schimbarea direcției a fost susținută de aproximativ 98% dintre cei circa 5.000 de membri consultați, între care primari, consilieri județeni și parlamentari.

Grindeanu a respins însă ideea că PSD ar fi responsabil pentru actualul blocaj politic.

„Dar nu suntem în situația aceasta, fiindcă Bolojan a fost… sau că a fost acea moțiune de cenzură. Suntem în această situație fiindcă politicile economice promovate de Bolojan ne-au adus aici. E o diferență. Este o diferență. Enormă”, a declarat Sorin Grindeanu.

„E cel care a blocat lucrurile”

Președintele PSD și-a continuat criticile la adresa fostului premier, pe care îl acuză că ar fi împiedicat găsirea unei soluții politice.

„Și continua să se țină de… și să fie cel care blochează găsirea unei soluții. Fiindcă altfel, intram într-o altă dezvoltare politică și am fi avut o soluție până acum. Dar e cel care a blocat lucrurile, e cel care s-a agățat împreună cu cei de la USR de funcții”, a afirmat Grindeanu.

PSD a anunțat în această săptămână că nu va vota Executivul propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan, pe care social-democrații îl consideră o continuare a formulei politice și economice a fostului Guvern Bolojan.

Grindeanu acuză o luptă pentru funcții

Liderul social-democrat a criticat și organizarea unor concursuri pentru conducerile companiilor de stat, despre care susține că ar fi fost declanșate cu mult înaintea expirării mandatelor.

„Unde ați mai pomenit să se dea drumul la concursuri, la companiile de stat, cu un an jumate, doi, înainte de expirarea mandatului? Ca nu cumva, dacă vine alt Guvern să nu-și pună oamenii lor, cei de la USR. Cu un an jumate, doi, înainte de expirarea mandatului. Asta arată disperare”, a declarat Grindeanu.

Președintele PSD a atacat și negocierile pentru componența viitorului Executiv condus de Siegfried Mureșan.

„În aceste zile se ceartă pe cine face parte din Guvernul Mureșan? Un Guvern care-i sortit deja eșecului? Și cine-și împarte portofoliul la Justiție și la… mai știu eu, la Interne? Ăștia sunt oameni serioși? Ăștia discută despre politici publice?”, a spus liderul PSD.

Grindeanu a mai susținut că nu a văzut propuneri de politici publice din partea premierului desemnat în ultimele luni, ci doar atacuri la adresa PSD.