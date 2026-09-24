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„Și-a tocit buricele degetelor la tastatură înjurând PSD” – Grindeanu, atac fără menajamente la Mureșan

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, îl critică, joi, pe premierul desemnat Siegfried Mureșan, afirmând că acesta „și-a tocit buricele degetelor la tastatură înjurând la PSD”, și spune că social-democrații au trecut peste această etapă pentru a discuta despre programul de guvernare.
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Alexandra-Valentina Dumitru
24 sept. 2026, 16:19, Politic
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Grindeanu: Am trecut peste această etapă

Sorin Grindeanu spune că le-a cerut colegilor din PSD să depășească reacțiile față de criticile venite din partea lui Siegfried Mureșan și să se concentreze asupra programului de guvernare.

„Am făcut apel la toți colegii mei să treacă peste, poate o pornire absolut firească și omenească, de a critica din start orice vine dinspre Siegried Mureșan, care a răspuns la tot ceea ce a făcut Siegfried Mureșan, cel puțin peste vară, când și-a tocit buricele degetelor la tastatură în jurând la PSD. Am trecut peste această etapă și nu e importantă pentru români. Și am așteptat să avem discuții serioase legate de un program de guvernare”, a declarat Grindeanu, într-o conferință de presă.

PSD spune că a așteptat degeaba programul de guvernare

Liderul PSD afirmă că social-democrații au încercat să organizeze discuții pe tema programului de guvernare, însă documentul nu le-a fost transmis.

„Am așteptat ieri (n.r – miercuri) la Parlament ore bune, am așteptat ieri după masă și am anunțat că sunt la sediul partidului împreună cu alți colegi să discutăm serios despre programul de guvernare, am așteptat degeaba. Am așteptat azi dimineață, iarăși, să ne fie trimis acest program de guvernare. Până la această oră n-am absolut nimic”, a spus Grindeanu.

Președintele PSD a adăugat că ar fi fost util ca programul să fie discutat cu parlamentarii și aleșii locali prezenți la Parlament.

„Din păcate, ar fi fost foarte interesant să discutăm astăzi cu mulți parlamentari aflați în sală, cu mulți aleși locali”, a mai declarat Grindeanu.

PSD nu susține Guvernul Mureșan

Siegfried Mureșan a fost desemnat premier de președintele Nicușor Dan pe 17 septembrie și are la dispoziție 10 zile, de luni, când a fost publicat decretul de numire în Monitorul Oficial, pentru a forma Cabinetul și a cere votul de încredere al Parlamentului. Pentru învestire sunt necesare cel puțin 233 de voturi.

PSD a anunțat că nu va susține Guvernul Mureșan, iar președintele partidului, Sorin Grindeanu, i-a cerut premierului desemnat să își depună mandatul dacă nu poate forma o majoritate fără PSD și fără voturi de la AUR. Mureșan a transmis însă că nu își va depune mandatul și că merge până la votul din Parlament.

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