„Cei care încearcă să ne cânte prohodul sau să ne sape groapa vor pica ei în ea”: Grindeanu anunță cât de pregătit e PSD pentru alegerile anticipate

În cadrul unei conferințe de presă susținute la Craiova, Sorin Grindeanu a vorbit despre soluțiile în cazul în care Guvernul Mureșan va pica.
Potrivit liderului PSD, acest guvern „va pica săptămâna viitoare”.
„Termenul limită de depunere a programului și a echipei guvernamentale este miercurea viitoare. De îndată ce vor veni la Parlament, voi convoca Biroul Permanent și vom intra în procedură de audieri și de vot în Parlament”, a continuat Grindeanu.
Dacă programul și echipa vor fi depuse rapid, social-democratul afirmă că votul va avea loc luni sau marți.
„După aceea, mingea se întoarce la președinte, care are două posibilități. Ori intrăm în proceduri de alegeri anticipate, ori face o nouă nominalizare”, a declarat acesta.
Întrebat cât de pregătit este Partidul Social Democrat de scenariul anticipatelor, Sorin Grindeanu a răspuns că „vom fi pregătiți”.
„E o situație pe care nu o excludem. E pe masă. Am discutat despre acest lucru în sală împreună cu colegii din PSD. Vom fi pregătiți”, a spus Sorin Grindeanu.
Potrivit acestuia, cel mai repede se pot organiza alegeri anticipate în luna februarie.
„Dacă s-ar da drumul la procedurii săptămâna viitoare sau în următoarele două săptămâni, undeva în februarie”, a explicat liderul PSD.
El a afirmat că Partidul Social Democrat „va fi extrem de pregătit pentru alegerile anticipate”.
„Cei care încearcă să ne cânte prohodul sau au încercat să ne sape groapa, sunt convins și n-am niciun fel de ezitare în a spune că vor pica ei în ea. Așa că asta e din punct de vedere politic. Din punct de vedere economic, nu e o situație pe care România și-ar dori-o”, a continuat Grindeanu.
„Eu cred că e o situație pe care ar trebui să o evităm. Cred că ar trebui, după această glumă de nominalizare, Sieigfried Vasile Mureșan, să venim cu o soluție serioasă și să avem rapid un guvern. Asta este soluția potrivită pentru România”, a conchis liderul PSD Sorin Grindeanu.