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„Cei care încearcă să ne cânte prohodul sau să ne sape groapa vor pica ei în ea”: Grindeanu anunță cât de pregătit e PSD pentru alegerile anticipate

Liderul PSD Sorin Grindeanu a fost întrebat cât de pregătit este Partidul Social Democrat în eventualitatea unor alegeri anticipate. Potrivit acestuia, acest scenariu este pe masă, iar „cei care încearcă să ne cânte prohodul sau să ne sape groapa vor pica ei în ea”.
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Ioana Târziu
24 sept. 2026, 16:39, Politic
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În cadrul unei conferințe de presă susținute la Craiova, Sorin Grindeanu a vorbit despre soluțiile în cazul în care Guvernul Mureșan va pica.

Sorin Grindeanu susține că Guvernul Mureșan va pica

Potrivit liderului PSD, acest guvern „va pica săptămâna viitoare”.

Termenul limită de depunere a programului și a echipei guvernamentale este miercurea viitoare. De îndată ce vor veni la Parlament, voi convoca Biroul Permanent și vom intra în procedură de audieri și de vot în Parlament”, a continuat Grindeanu.

Dacă programul și echipa vor fi depuse rapid, social-democratul afirmă că votul va avea loc luni sau marți.

După aceea, mingea se întoarce la președinte, care are două posibilități. Ori intrăm în proceduri de alegeri anticipate, ori face o nouă nominalizare”, a declarat acesta.

Cât de pregătit e Partidul Social Democrat de scenariul anticipatelor

Întrebat cât de pregătit este Partidul Social Democrat de scenariul anticipatelor, Sorin Grindeanu a răspuns că „vom fi pregătiți”.

„E o situație pe care nu o excludem. E pe masă. Am discutat despre acest lucru în sală împreună cu colegii din PSD. Vom fi pregătiți”, a spus Sorin Grindeanu.

Potrivit acestuia, cel mai repede se pot organiza alegeri anticipate în luna februarie.

„Dacă s-ar da drumul la procedurii săptămâna viitoare sau în următoarele două săptămâni, undeva în februarie”, a explicat liderul PSD.

El a afirmat că Partidul Social Democratva fi extrem de pregătit pentru alegerile anticipate”.

„Cei care au încercat să ne sape groapa vor pica ei în ea”

„Cei care încearcă să ne cânte prohodul sau au încercat să ne sape groapa, sunt convins și n-am niciun fel de ezitare în a spune că vor pica ei în ea. Așa că asta e din punct de vedere politic. Din punct de vedere economic, nu e o situație pe care România și-ar dori-o”, a continuat Grindeanu.

Eu cred că e o situație pe care ar trebui să o evităm. Cred că ar trebui, după această glumă de nominalizare, Sieigfried Vasile Mureșan, să venim cu o soluție serioasă și să avem rapid un guvern. Asta este soluția potrivită pentru România”, a conchis liderul PSD Sorin Grindeanu.

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