SCENARIU. Cine ar putea rupe disciplina de vot din AUR la Guvernul Mureșan. Simion spune „nu”, aripa Murad ezită, iar Lulea lasă ușa deschisă. Cum se poziționează Petrișor Peiu

Guvernul condus de Siegfried Mureșan are nevoie de 233 de voturi pentru a fi învestit, în condițiile în care PNL, USR și UDMR îi asigură în prezent aproximativ 169 de parlamentari. PSD și AUR au transmis că nu susțin cabinetul, astfel că voturile formațiunilor și parlamentarilor care nu urmează automat linia celor două mari blocuri devin esențiale.

George Simion a transmis că AUR nu va vota cabinetul condus de Siegfried Mureșan, în timp ce Marius Lulea spune că partidul ar trebui să discute cu premierul desemnat dacă acesta își asumă anumite reforme. Petrișor Peiu, menționat chiar de Lulea printre vocile cu o abordare diferită în interiorul partidului, respinge însă susținerea Guvernului Mureșan.

Premierul desemnat Siegfried Mureșan încearcă să formeze un guvern cu susținerea PNL, USR și UDMR. Cele trei formațiuni au împreună 169 de parlamentari, sub majoritatea de 233 de voturi necesară pentru învestirea Guvernului.

În acest context, poziția AUR devine relevantă pentru calculele din Parlament. Liderul partidului, George Simion, a transmis fără echivoc că formațiunea nu va vota Guvernul Mureșan.

„Nu vom vota Guvernul Siegfried în ciuda tuturor presiunilor, nu ne doborâți!”, a scris Simion pe 21 septembrie.

Poziția liderului AUR fusese exprimată și anterior. Pe 17 septembrie, după consultările pentru desemnarea premierului, Simion spunea că AUR nu va vota niciun guvern din care formațiunea nu face parte.

Marius Lulea deschide însă discuția despre negocieri

În paralel cu poziția oficială transmisă de conducerea AUR, Marius Lulea, unul dintre fondatorii formațiunii, a vorbit despre posibilitatea unor discuții cu Siegfried Mureșan. Deja conducerea AUR a dezmințit orice calitate oficială pe care Marius Lulea o mai deține în partid.

În ciuda faptului că reprezentanții AUR au dezmințit orice calitate oficială pe care Lulea ar mai deține-o în partid, aceasta a spus, îtr-un interviu acordat HotNews, că Alianța ar trebui să vadă cu ce plan vine premierul desemnat și că ar trebui să fie deschisă discuțiilor cu toate partidele.

Lulea a indicat și câteva condiții concrete. Potrivit acestuia, dacă Mureșan ar propune ca în următoarele șase luni să fie organizate alegeri pentru primari în două tururi și să fie făcută reforma administrativă, inclusiv prin reducerea numărului de instituții, „cu siguranță că trebuie să se discute”.

În aceeași discuție, Lulea a vorbit despre reducerea numărului de primării și de parlamentari și despre necesitatea ca AUR să fie deschis dialogului cu partidele politice.

Lulea îl include pe Peiu printre vocile diferite din AUR

Lulea l-a menționat inclusiv pe Petrișor Peiu printre vocile din AUR pe care le consideră diferite de actuala conducere a formațiunii.

Contactat de Mediafax, Peiu respinge însă ideea că ar putea susține Guvernul Mureșan.

„Sub nicio formă nu aș vota Guvernul Mureșan”, a declarat Petrișor Peiu pentru Mediafax.

Liderul senatorilor AUR spune că formațiunea are două condiții pentru susținerea unui guvern: AUR să facă parte din executiv, iar cabinetul să preia punctele importante din programul partidului.

„Am spus că nu vom vota niciodată un guvern din care nu facem parte. Nu vom vota un guvern care nu preia punctele importante din programul nostru de ieșire din criză”, a afirmat Peiu.

El a invocat și relația dintre Siegfried Mureșan și AUR.

„Domnul Mureșan este o persoană care a avut o atitudine total deplasată față de partidul nostru. Și atunci nu cred că se pune problema pentru nimeni de la AUR să voteze Guvernul Mureșan”, a declarat Peiu pentru Mediafax.

Peiu: AUR negociază pentru guvernare, nu pentru a deveni „furnizor de voturi”

Întrebat despre condițiile formulate de Lulea, Peiu a făcut o distincție între negocierile politice pentru formarea unei majorități și acordarea voturilor pentru un guvern din care AUR nu face parte.

„AUR trebuie să discute pentru a participa la o majoritate guvernamentală numai cu partidele care respectă partidul AUR și care acceptă să facă un guvern împreună cu partidul AUR”, a spus Peiu.

El a respins varianta în care AUR ar susține în Parlament un cabinet fără să intre la guvernare.

„Noi nu putem discuta să votăm un guvern cu partide care nu acceptă să facă un guvern cu noi. Deci nu putem să fim doar un furnizor de voturi fără a fi membri în guvern”, a afirmat senatorul AUR.

Peiu consideră, în același timp, că nici reformele invocate de Lulea nu ar putea fi asumate de actuala formulă politică a Guvernului Mureșan.

„Pe de altă parte, guvernul Mureșan nici gând să accepte reformele politice pe care le-ați amintit”, a declarat el.

În cazul alegerilor pentru primari în două tururi, Peiu a indicat poziția UDMR ca principal obstacol.

„Este clar că nu se pune problema a unor alegeri pentru primari în două tururi atâta timp cât ai UDMR în guvern. UDMR este singurul partid care formal, cel puțin, blochează această reformă”, a spus Peiu.

Aripa Murad, poziție publică neclară față de Guvernul Mureșan

O altă zonă din AUR care trebuie urmărită este cea reprezentată de Mohammad Murad. Deputatul AUR nu s-a pronunțat public, până în prezent, în mod clar în privința unui eventual vot pentru Guvernul Mureșan.

Murad a avut însă anterior poziții care au arătat că este dispus să discute dincolo de linia strictă a partidului atunci când consideră că anumite măsuri sunt în interesul public. În iunie, în cazul precedentului Guvern Veștea, Murad declara că ar vota executivul dacă programul de guvernare ar fi concentrat pe agenda cetățeanului, precizând că partea politică urma să fie discutată de George Simion.

În august, Murad a inițiat și o „Celulă de Criză pentru Economie și Capitalul Românesc”, la care a invitat reprezentanți ai tuturor partidelor parlamentare, iar PSD a participat la discuții.

Aceste elemente nu reprezintă însă o declarație a lui Murad în favoarea Guvernului Mureșan. În cazul cabinetului propus de Mureșan, Murad nu și-a exprimat public, până acum, o opțiune clară de vot.

Ce se știe până acum despre votul AUR

Astfel, înaintea votului pentru Guvernul Mureșan există trei poziționări publice care merită separate.

George Simion și conducerea AUR au transmis că formațiunea nu va vota Guvernul Mureșan și că nu va susține un guvern din care AUR nu face parte.

Marius Lulea spune că AUR ar trebui să fie deschis negocierilor cu premierul desemnat dacă acesta își asumă reforme precum alegerile în două tururi și reforma administrativă.

Petrișor Peiu, deși este menționat de Lulea printre vocile cu o abordare diferită din partid, spune pentru Mediafax că el nu ar vota „sub nicio formă” Guvernul Mureșan și că AUR nu poate fi doar un „furnizor de voturi” pentru un cabinet din care nu face parte.

În ceea ce îl privește pe Mohammad Murad, nu există deocamdată o declarație publică prin care acesta să spună cum va vota în cazul Guvernului Mureșan. Acesta ezită să se pronunțe clar.

Rămâne astfel deschisă întrebarea dacă poziția oficială a conducerii AUR va fi urmată de întreg grupul parlamentar la momentul votului sau dacă eventualele diferențe de abordare din interiorul partidului se vor reflecta și în opțiunile parlamentarilor.