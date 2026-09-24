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Mister rezolvat. De ce a dispărut timp de doi ani administratorul celui mai mare cont de fani ai lui Lady Gaga

Administratorul celui mai mare cont de fani ai lui Lady Gaga a dispărut în mod inexplicabil în 2024. Recent, a reapărut și a explicat că a fost la închisoare. În mod surprinzător, el este unui dintre disidenții din Belarus pedepsiți cu închisoarea de regimul Alexander Lukashenko.
Mister rezolvat. De ce a dispărut timp de doi ani administratorul celui mai mare cont de fani ai lui Lady Gaga
Sursa: Hepta/Mediafax Foto
Petru Mazilu
24 sept. 2026, 13:19, Politic
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Administratorul unuia dintre cele mai mari conturi de fani ai lui Lady Gaga s-a dovedit a fi un disident politic bielorus. Este vorba despre Kirill, administratorul site-ului Gaga Daily, o comunitate de fani cu peste 2 milioane de urmăritori pe X, Instagram și Facebook. Potrivit Nexta, el a explicat simplu absența sa prelungită: „Îmi pare rău, dar practic am fost în închisoare”.

Kirill a dezvăluit că, la începutul anului 2024, a fost arestat pentru participarea la proteste. Inițial, a fost condamnat la un an și jumătate de închisoare pentru „organizarea și pregătirea acțiunilor care au încălcat grav ordinea publică”. Ulterior, într-un nou caz, durata totală a pedepsei a fost majorată la doi ani și jumătate. Organizațiile pentru drepturile omului l-au clasificat drept prizonier politic.

Kirill a administrat site-ul Gaga Daily începând cu 2009. În timpul în care a fost încarcerat, contul a fost administrat de prietenii săi. Acum, el este liber și intenționează să se întoarcă la comunitatea de fani.

Contul este atât de important încât este citit chiar și de Lady Gaga.

„Când vreau să văd ce spun fanii mei, accesez site-ul Gaga Daily”, a dezvăluit artista în urmă cu câțiva ani.

Regimul Lukașenko vs.disidenți

Regimul dictatorial al lui Aleksandr Lukașenko s-a remarcat prin represiunea violentă și încarcerarea disidenților. După protestele masive din 2020 izbucnite în urma alegerilor despre care s-a spus că au fost fraudate, represiunea a crescut în intensitate. Numărul deținuților politici din Belarus a atins cifre alarmante, mii de activiști, jurnaliști și cetățeni fiind condamnați din motive politice în ultimii ani.

Regimul folosește eliberările disidenților ca monedă de schimb politic. De exemplu, în septembrie 2025, Lukașenko a grațiat un grup de peste 50 de deținuți politici. Mai multe cazuri au fost intens mediatizate în străinătate, iar regimul a fost supus unor sancțiuni internaționale.

În ianuarie 2025, Lukașenko și-a asigurat al șaptelea mandat prezidențial într-un scrutin controlat cu o mână de fier. Alegerile au fost catalogate de comunitatea internațională drept un „spectacol regizat” care nu a permis nicio candidatură reală din partea opoziției.

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