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Veștea, despre votul din Parlament al lui Mureșan: Trebuie să vedem dacă numărul de voturi va fi comparabil

În cadru unor declarații pentru Actualitate.net, liberalul Adrian Veștea și fost premier desemnat, a vorbit despre numirea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier.
Veștea, despre votul din Parlament al lui Mureșan: Trebuie să vedem dacă numărul de voturi va fi comparabil
Daiana Rob
24 sept. 2026, 13:18, Politic
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„Este o nominalizare pe care a făcut-o președintele României, cum de altfel s-a întâmplat și în situația mea. Nu am decât să am toată deschiderea, chiar am făcut o postare de susținere”, a declarat Veștea, miercuri, pentru Actualitate.net. 

Întrebat dacă are mai multe șanse decât propunerea reprezentantă de el, Adrian Veștea a declarat:

Trebuie să vedem dacă numărul de voturi pe care îl va lua Siegfried Mureșan va fi comparabil cu numărul de voturi pe care l-am luat eu”, a declarat Veștea. 

Întrebat dacă crede că Mureșan va trece de votul în Parlament, Veștea a declarat: „nu pot să fac astfel de pronosticuri”.

Nu sunt parlamentar. (…) Este o responsabilitate pe care o au cu totul și cu totul alte persoane. Nu pot să fac astfel de pronosticuri”, a declarat Veștea. 

Miercuri, pe Facebook, Veștea a transmis că „parlamentarii PNL au responsabilitatea de a vota Guvernul care va fi prezentat de premierul desemnat, Siegfried Mureșan”, afirmând că un guvern condus de liberali ar putea oferi sprijin administrațiilor locale.

Veștea a fost anterior propus în iunie, de Nicușor Dan pentru ocuparea funcției de premier. Numirea a creat, atunci, controverse, fiind întâmpinată cu critici din partea conducerii PNL și scindare în interiorul partidului între membrii pro-Bolojan și membrii PNL care au fost de acord să facă parte din Executivul propus alături de membri PSD.

Cu toate acestea, Guvernul Veștea nu a trecut de votul în Parlament, neîndeplinind pragul minim necesar de voturi.

Acum, Siegfried Mureșan, are la dispoziție 10 zile pentru a cere votul de încredere în Parlament, dar și a-și stabili cabinetul de miniștri. Pentru a trece de votul din Parlament, Mureșan trebuie să strângă 233 de voturi necesare pentru învestirea Guvernului.

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