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Partidele își împart fotoliile din viitorul Guvern. Ministru USR: Discutăm despre continuitate

Radu Miruță a declarat joi, într-un interviu acordat RFI, că își dorește ca ministerele pe care USR le-a avut până acum, să le dețină în continuare, în viitorul Guvern. Ministrul mai spune că, în rest, portofoliile se împart în funcție de procentele pe care le-a obținut fiecare partid.
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Coralia Frigea
24 sept. 2026, 11:33, Politic
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Radu Miruță, ministru USR cu două portofolii în actualul executiv interimar, a discutat ieri, la Palatul Victoria, cu premierul desemnat, despre împărțirea ministerelor în viitorul Guvern. Acesta spune că își dorește ca USR să își păstreze miniștrii în funcție, pentru continuitate.

„Discutăm despre continuitate, pentru a nu mai exista perioada de instabilitate și un segment al continuitățiieste ca partidele care au avut până acum niște ministere să continue cu acele ministere pentru că altfel ne-am anulat propriile argumente despre continuarea acestei stabilități. Sigur că, nemaiind Partidul Social-Democrat acolo, între cele trei partide există discuții despre cum se distribuie cele șase ministere pe care le-a avut PSD. Și trebuie să se distribuie proporțional cu voturile PNL-USR-UDMR, e simplu”, a declarat ministrul USR, într-un interviu acordat RFI.

Cum au decurs discuțiile de la Palatul Victoria

Siegfried Mureșan s-a întâlnit miercuri, la Palatul Victoria, cu liderii partidelor care îl susțin, pentru a stabili împărțirea ministerelor. PNL, USR și UDMR au avut o primă discuție, însă Radu Miruță spune joi că nu s-au finalizat negocierile.

„Este o negociere nu cu obsesie de un număr de ministere, pentru că suntem între niște parteneri în care lucrurile funcționează mai fluent. Între noi, PNL-ul, UDMR, lucrurile se întâmplă cu raționalitate. Adică ne uităm câte procente avem fiecare, se distribuie numărul de ministere proporțional cu voturile pe care le avem, orice partid politic poartă o pălărie de dimensiunea procentului pe care îl are în Parlament la astfel de discuții”, a declarat Radu Miruță.

Ce șanse are Guvernul Mureșan să treacă la vot. Miruță: Șanse medii, în derulare

Sorin Grindeanu, președintele PSD, l-a invitat miercuri pe Siegfried Mureșan la discuții. Premierul desemnat însă, nu s-a prezentat. El ar avea nevoie de voturile social-democraților pentru a-și putea trece executivul de votul din Parlament. O altă variantă ar fi să negocieze voturi cu AUR, dar UDMR a spus, încă de la început, că nu va accepta acest demers. Nici Nicușor Dan, președintele României, nu ar fi de acord.

Mureșan a declarat că are în acest moment asigurate voturi din partea PNL, USR și UDMR, dar i-ar mai lipsi peste 50 de voturi. Radu Miruță spune că șansele Guvernului Mureșan de a trece de testul Parlamentului sunt „medii” în acest moment.

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