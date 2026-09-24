G4Media prezintă Analiza Momentului: Dan Tăpălagă și Cristian Pantazi discută despre votul pentru Siegfried Mureșan și dosarul DIICOT al lui Călin Georgescu

Jurnaliștii G4Media Dan Tăpălagă și Cristian Pantazi discută astăzi, în direct, de la ora 12:00, despre votul din Parlament pentru premierul desemnat Siegfried Mureșan, programat cel mai probabil la începutul săptămânii viitoare.

Un alt subiect al emisiunii prezentate de G4Media este dosarul DIICOT în care este vizat Călin Georgescu. Fostul candidat, cunoscut pentru discursul pro-rus, a fost reținut pentru 24 de ore în acest dosar.

Judecătorul de la Tribunalul București a respins cererea procurorilor de arestare preventivă și a decis ca Georgescu să fie plasat sub control judiciar.

Emisiunea este transmisă LIVE pe G4Media, precum și pe canalele de YouTube și Facebook.