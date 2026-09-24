Salarii de până la 100.000 de lei pe lună. Guvernul lansează platforma care arată veniturile șefilor din companiile de stat

„Guvernul României lansează platforma guvernanta.gov.ro, un proiect de transparentizare care centralizează informațiile privind conducerile companiilor de stat. Platforma este creată la inițiativa viceprim-ministrului Oana Gheorghiu”, se arată în comunicatul de presă emis de Palatul Victoria.

Platforma va centraliza informații despre conducerile a 121 de companii de stat și va oferi acces la peste 1.350 de documente publice, printre care CV-urile persoanelor aflate la conducerea acestor companii, dar și contractele acestora.

Peste 100.000 de lei pe lună și cumul de funcții

Primele date centralizate arată că o persoană încasează lunar peste 100.000 de lei, 36 de șefi au venituri situate între 50.000 și 100.000 de lei, iar alte 115 persoane primesc între 25.000 și 50.000 de lei pe lună. De asemenea, mai sunt 370 de persoane care au venituri de până la 25.000 de lei.

În plus, peste 100 de persoane cumulează cel puțin două funcții de conducere în același timp.

„Această inițiativă face parte din efortul amplu de reformă a companiilor de stat și de transparentizare a competențelor, salariilor și beneficiilor mandatarilor”, se mai arată în comunicatul de presă.

Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu a transmis: „Transparentizarea și deschiderea ușilor spre ceea ce se întâmplă în interiorul companiilor de stat este calea prin care vom reuși să punem corect întrebarea: sunt sau nu utile? Pentru a pune un diagnostic corect unei companii, trebuie să vezi rezultatele acesteia, iar aceste rezultate depind în mare parte de oamenii care iau deciziile-cheie în aceste companii”.