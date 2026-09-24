Guvernul Mureșan depinde de voturile PSD. Grindeanu: Chiar nu-și dorește să fie prim-ministru

Sorin Grindeanu, președintele PSD, îl critică dur pe Siegfried Mureșan, după ce l-a invitat la discuții la sediul partidului, iar premierul desemnat nu s-a prezentat. Liderul social-democraților spune că își menține decizia de a nu-l susține pe liberal.