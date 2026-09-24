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Guvernul Mureșan depinde de voturile PSD. Grindeanu: Chiar nu-și dorește să fie prim-ministru

Sorin Grindeanu, președintele PSD, îl critică dur pe Siegfried Mureșan, după ce l-a invitat la discuții la sediul partidului, iar premierul desemnat nu s-a prezentat. Liderul social-democraților spune că își menține decizia de a nu-l susține pe liberal.
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Coralia Frigea
24 sept. 2026, 12:07, Politic
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UPDATE 12:27  Comunicat: „PSD îi solicită prim-ministrului desemnat să își depună cât mai rapid mandatul”

Partidul Social Democrat îi cere lui Siegfried Mureșan să își depună mandatul și spune că nu are șanse să-și treacă Guvernul de votul de învestire din Parlament. Mai mult, PSD critică dur împărțirea ministerelor între PNL, USR și UDMR, care a început ieri, la Palatul Victoria.

„Un condamnat se luptă pe Ministerul Justiției și toți pe Ministerul Afacerilor Interne și pe scaunele de vicepremieri în timp ce flutură drapelul fals al austerității. Atât de mult s-au desprins de pământ, încât, în mod iresponsabil, Siegfried Vasile Mureșan anunță că nu-și depune mandatul, deși știe bine că n-are nicio șansă să obțină votul unei majorități parlamentare. Matematica nu este de partea lui. De aceea, PSD îi solicită prim-ministrului desemnat să își depună cât mai rapid mandatul”, au transmis social-democrații, printr-o postare pe Facebook.

Știrea inițială

Sorin Grindeanu, președintele PSD, îl critică dur joi pe Siegfried Mureșan, premierul desemnat, pe motiv că nu s-a prezentat la discuțiile de la sediul Partidului Social-Democrat, unde liderul social-democraților l-a invitat miercuri.

„N-au considerat politicos nici măcar să ne trimită un program de guvernare, pentru că ceea ce s-a trimis aseară, și ați văzut și voi, nu poate fi numit un program de guvernare. Eu nu alerg după… Și PSD-ul nu aleargă după întâlniri cu Siegfried Mureșan și cu echipa domniei sale. Dacă dorește să aibă dialog ieri, am fost aici, așa cum știți, aproape toată ziua până după-amiază. După aceea l-am anunțat că sunt la partid. Am fost disponibil. […] Eu nu văd că există această posibilitate, sau e una extrem de redusă. În modul în care, înțelegi, se tratează pe cei de la care aștepți voturi, mă rog, înseamnă că avem noi dreptate.Și anume că domnia sa chiar nu-și dorește să fie prim-ministru. Domnia sa își dorește să facă un joc politic, cum l-a făcut și peste vară, încercând să-și crească anvergura politică”, a declarat Sorin Grindeanu, înParlament.

Siegfried Mureșan, discuții cu PSD. Grindeanu: Suntem disponibili

Șeful PSD spune că nu va mai fi disponibil pentru a se întâlni cu Mureșan, însă, dacă va vrea să își prezinte programul de guvernare, o poate face adresându-se colegilor săi.

„Eu sunt deschis, sigur, în zilele următoare nu o să fiu. Eu am un program pe care îl cunoașteți. Nu o să fiu în București, da, colegii mei sunt. Dacă se dorește să discutăm pe programul de guvernare, nu pe ceea ce am văzut ieri, evident că suntem disponibili”, a mai declarat Sorin Grindeanu.

Siegfried Mureșan a declarat că dialogul cu PSD va fi doar pe căi instituționale, și anume prin liderii partidului. Totuși, premierul desemnat ar avea nevoie de voturile social-democraților pentru a-și putea trece executivul de testul Parlamentului.

„Singurul dialog pe care îl voi avea cu PSD este dialogul oficial cu președintele și cu conducerea PSD. Nu voi căuta să am dialog individual cu alți membri cu scopul de a rupe voturi din PSD”, a declarat miercuri Siegfried Mureșan.

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