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Un consilier USR, arestat preventiv după ce a fost acuzat de violențe la protestele fermierilor

Un consilier local USR din județul Vaslui a fost arestat preventiv, după ce a fost acuzat de violențe la protestul fermierilor din 15 septembrie, din Piața Victoriei. Inculpatul a contestat decizia instanței.
Un consilier USR, arestat preventiv după ce a fost acuzat de violențe la protestele fermierilor
Sursa foto: Mediafax Foto
Coralia Frigea
24 sept. 2026, 14:21, Politic
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Un consilier local USR din comuna Bogdănești, satul Horoiata, județul Vaslui, a fost pus sub arest preventiv. El este acuzat de violențe la protestul fermierilor din 15 septembrie, din Piața Victoriei.

Conform informațiilor prezentate de Vremea Nouă, bărbatul, consilier local, ar fi fost și el fermier și deținea aproximativ 400 de oi. Procurorii îl anchetează acum din arestul preventiv.

Alte 9 persoane, arestate pentru violențele din Piața Victoriei

Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București au anunțat că 10 persoane au fost arestate preventiv pentru violențele de la protestul ciobanilor din Piața Victoriei din urmă cu o săptămână, iar alți indivizi au fost puși sub control judiciar. Miercuri, alte 14 persoane puse sub acuzare în același dosar vor ajunge în fața unui judecător cu propunere de arestare preventivă.

„Faptele au fost comise în timpul protestului din 15 septembrie 2026. Împotriva jandarmilor aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu au fost aruncate obiecte dure, mai mulți dintre aceștia fiind loviți. Violențe fizice au fost exercitate și asupra a două persoane angajate ale unui trust media, iar o autospecială a Jandarmeriei Române a fost degradată”, preciza Parchetul, într-un comunicat de presă.

Ce s-a întâmplat la protestul fermierilor

Crescătorii de oi și bovine au ieșit în stradă, pe 15 septembrie, pentru a protesta împotriva restricțiilor impuse de Guvern cu privire la exportul de carne vie.

În contextul numărului tot mai mare de focare de variolă, Uniunea Europeană a recomandat scăderea exporturilor, pentru a preveni răspândirea epidemiei. În același timp, comisarii europeni au aprobat mai multe scheme de compensare financiară pentru fermierii afectați de aceste măsuri.

Doar joi, 24 septembrie, 11 milioane de euro au fost aprobați pentru această cauză.

În urma violențelor de la protestul fermierilor din 15 septembrie, 47 de persoane au fost duse la secția de poliție, zece jandarmi au fost răniți, iar polițiștii au aplicat amenzi în valoare de 21.500 de lei.

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