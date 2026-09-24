„Atât?” Rogobete critică negocierile PNL-USR pentru guvernul Mureșan: Cine ia ce funcție. Cine controlează ce minister

Alexandru Rogobete spune că, după desemnarea lui Siegfried Mureșan drept candidat pentru funcția de premier, discuțiile dintre PNL și USR s-au concentrat în principal pe împărțirea ministerelor și a funcțiilor.

„De când Siegfried Mureșan a fost desemnat candidat pentru funcția de premier, ce vedem dinspre PNL și USR? Dispute despre ministere. Negocieri despre portofolii. Cine ia ce funcție. Cine controlează ce minister. Atât?”, a transmis fostul ministru al Sănătății, pe Facebook.

„Unde sunt măsurile concrete?”

Rogobete susține că viitoarea guvernare trebuie să prezinte un plan clar pentru economie, investiții și sănătate și afirmă că documentul prezentat drept program de guvernare conține, în forma actuală, mai degrabă intenții decât măsuri aplicabile.

„Economia are nevoie de măsuri. Investițiile au nevoie de predictibilitate. Sănătatea are nevoie de finanțare. România are nevoie de un plan clar de relansare. Am citit ceea ce a fost prezentat drept program de guvernare. Sunt intenții. Dar România nu mai are nevoie de încă o colecție de formulări frumoase. Unde sunt măsurile concrete? Unde sunt termenele? Unde sunt bugetele? Unde este calendarul? Ce faceți în primele 100 de zile”, a mai spus deputatul PSD.

Rogobete: România nu are nevoie de încă un spectacol despre funcții

Fostul ministru afirmă că responsabilitatea guvernării trebuie demonstrată prin decizii și cere PNL și USR să explice ce vor face concret cu ministerele pe care le vor prelua.

„Responsabilitatea nu se proclamă la televizor. Se demonstrează prin decizii. Iar europenismul nu ține loc de program de guvernare. A fi pro-european înseamnă și administrație serioasă, investiții, instituții funcționale și respect pentru cetățeni”, a transmis Rogobete.

Acesta susține că discuțiile despre formarea Guvernului nu ar trebui să se rezume la împărțirea portofoliilor.

„PNL și USR trebuie să explice oamenilor nu doar cine primește ministerele, ci mai ales ce vor face cu ele. România nu are nevoie de încă un spectacol despre funcții. Are nevoie de guvernare”.

Siegfried Mureșan a avut marți consultări cu grupurile parlamentare PNL și USR pentru prezentarea programului de guvernare. Miercuri, premierul desemnat s-a întâlnit cu reprezentanții UDMR.