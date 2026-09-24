Polonia: Un cetățean ucrainean a fost reținut după ce a ucis doi preoți într-o mânăstire

Un bărbat a atacat cu un cuțit patru bărbați și o femeie în incinta Mănăstirii Surorilor Benedictine. Atacul a avut loc în dimineața zilei de joi, potrivit TVN24.

Înarmat cel mai probabil cu un cuțit de bucătărie, bărbatul a înjunghiat la întâmplare patru bărbați și o femeie care participau la slujbă.

În urma atacului, doi preoți au murit.

„Cu profundă tristețe am primit vestea morții tragice a doi preoți, regretatul părinte Marek Pieńkowski și regretatul părinte Stanisław Zbojnowicz. Vestea tragediei petrecute astăzi la Jarosław ne-a umplut de o mare tristețe. În aceste momente dificile, să-i cuprindem în rugăciune nu doar pe preoții decedați, ci și pe toți cei răniți în urma acestui eveniment tragic, implorând pentru sănătatea și refacerea lor deplină”, a transmis Catedrala din Rzeszów.

Suspectul de 31 de ani a fost reținut pentru audieri, iar poliția a deschis un dosar penal și desfășoară cercetări la fața locului. Motivul din spatele atacului nu a fost încă comunicat.

Cazul a intrat direct în atenția ministrului polonez de Interne, Marcin Kierwiński, care a calificat incidentul, drept „tragic”.