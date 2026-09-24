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Polonia: Un cetățean ucrainean a fost reținut după ce a ucis doi preoți într-o mânăstire

Un cetățean ucrainean a fost reținut de forțele de ordine poloneze după ce a comis un masacru într-o mănăstire din sud-estul țării. Acesta a atacat cinci persoane cu un cuțit în timpul unei slujbe. În urma agresiunii, doi preoți au murit, iar alte trei persoane au fost rănite.
Polonia: Un cetățean ucrainean a fost reținut după ce a ucis doi preoți într-o mânăstire
Sursa foto: Hepta
Radu Mocanu
24 sept. 2026, 15:16, Știri externe
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Un bărbat a atacat cu un cuțit patru bărbați și o femeie în incinta Mănăstirii Surorilor Benedictine. Atacul a avut loc în dimineața zilei de joi, potrivit TVN24

Înarmat cel mai probabil cu un cuțit de bucătărie, bărbatul a înjunghiat la întâmplare patru bărbați și o femeie care participau la slujbă. 

În urma atacului, doi preoți au murit.

„Cu profundă tristețe am primit vestea morții tragice a doi preoți, regretatul părinte Marek Pieńkowski și regretatul părinte Stanisław Zbojnowicz. Vestea tragediei petrecute astăzi la Jarosław ne-a umplut de o mare tristețe. În aceste momente dificile, să-i cuprindem în rugăciune nu doar pe preoții decedați, ci și pe toți cei răniți în urma acestui eveniment tragic, implorând pentru sănătatea și refacerea lor deplină”, a transmis Catedrala din Rzeszów.

Suspectul de 31 de ani a fost reținut pentru audieri, iar poliția a deschis un dosar penal și desfășoară cercetări la fața locului. Motivul din spatele atacului nu a fost încă comunicat. 

Cazul a intrat direct în atenția ministrului polonez de Interne, Marcin Kierwiński, care a calificat incidentul, drept „tragic”. 

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