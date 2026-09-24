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Aproape 800 de migranți au traversat Canalul Mânecii într-o singură zi, record pentru anul 2026

781 de migranți au sosit în Regatul Unit miercuri, după ce au traversat Canalul Mânecii, marcând cel mai mare număr înregistrat într-o singură zi în acest an.
Aproape 800 de migranți au traversat Canalul Mânecii într-o singură zi, record pentru anul 2026
Sursa foto: X
Laura Buciu
24 sept. 2026, 15:20, Știri externe
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Datele provizorii ale Ministerului de Interne (Home Office) indică faptul că numărul total al sosirilor cu ambarcațiuni mici în 2026 a ajuns la 18.565. Aceasta reprezintă o scădere de 42% față de aceeași perioadă a anului 2025, când totalul cumulat era de 32.188.

Cifra este, de asemenea, cu 26% mai mică decât în ​​etapa corespunzătoare a anului 2024, când s-au înregistrat 25.165 de sosiri.

Zece ambarcațiuni au efectuat traversarea miercuri, ceea ce sugerează o medie de 78 de pasageri pe ambarcațiune.

Miercuri, ministrul de Interne, Shabana Mahmood, a dispus o analiză urgentă după ce o a doua ambarcațiune cu migranți a reușit să evite patrulele Poliției de Frontieră (Border Force) și să ajungă pe coasta comitatului Kent în decurs de câteva zile, scrie The Independent.

Douăzeci și una de persoane au fost reținute marți după-amiază, după ce o ambarcațiune a ajuns pe plaja de la Samphire Hoe, lângă Dover.

O barcă a ajuns la țărm fără a fi detectată

Luni, o barcă pneumatică a ajuns la țărm în Folkestone fără a fi detectată – primul incident de acest fel din septembrie 2025. Shabana Mahmood a calificat drept „inacceptabilă” incapacitatea de a intercepta ambarcațiunile.

Totuși, ministrul Educației, Lucy Powell, a declarat ulterior că „nu poți opri totul în permanență”, fiind întrebată despre aceste incidente.

Întrebată în cadrul emisiunii „Today” de la BBC Radio 4 dacă situația este jenantă pentru guvern, ea a răspuns: „Nu poți opri totul în permanență. Desigur, este un motiv de îngrijorare. De aceea, ministrul de Interne a solicitat și a dispus această analiză urgentă; pentru că nu asta ne dorim să vedem. Acest lucru este inacceptabil. Însă situația generală este în curs de ameliorare. Este o muncă dificilă și anevoioasă, care necesită eforturi constante din partea forțelor noastre de frontieră, a serviciilor de securitate, a poliției și a partenerilor noștri din Franța și din alte țări. Este o sarcină gigantică, uriașă, care începe acum să dea roade. Dar, desigur, acolo unde continuă să apară probleme, trebuie neapărat să le abordăm”.

Ulterior, Powell a declarat că afirmațiile sale au fost scoase din context.

„Combatem zilnic traversările cu ambarcațiuni mici… le tăiem „oxigenul”, luăm măsuri – și sunt foarte, foarte multe măsuri. Nu este un lucru simplu, pe care să-l rezolvi dintr-o mișcare, peste noapte. Trebuie să evoluăm constant”, a spus ea.

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