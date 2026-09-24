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CIA avertizează mai multe țări europene cu privire la un posibil atac al dronelor rusești „lansate de pe mare”

Un raport transmis de CIA mai multor ministere de externe din Europa informează despre o posibilă operațiune rusească cu drone împotriva siturilor lor strategice. Aceste drone ar fi „lansate de pe mare, ascunse într-un container maritim”.
CIA avertizează mai multe țări europene cu privire la un posibil atac al dronelor rusești „lansate de pe mare”
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: captură video
Ioana Târziu
24 sept. 2026, 15:41, Știri externe
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Franța, Spania și Italia ar fi fost avertizate în mod specific cu privire la posibilitatea unui atac pe teritoriul lor.

Potrivit Le Figaro, care citează o sursă apropiată Ministerului Apărării lituanian menționată de publicația spaniolă El Mundo, dronele ar fi „lansate de pe mare, ascunse într-un container maritim”.

Despre ce dronă a avertizat CIA

Tipul de dronă care va fi probabil folosită împotriva Franței, Spaniei sau Italiei este o Gerbera, lungă de doi metri și cu o anvergură a aripilor de 2,5 metri.

Acest proiectil are o greutate de până la 18 kilograme, poate atinge o viteză de 160 km/h și o rază maximă de acțiune de 600 de kilometri. Lansat la câteva sute de kilometri de coastă, un zbor ar dura una până la două ore.

La atingerea țintei, Gerbera ar putea provoca un incendiu, deteriora echipamente critice sau ar putea duce la închiderea unui aeroport. Totuși, nu ar putea distruge o infrastructură majoră, potrivit sursei inițiale.

Raportul, luat în serios de francezi

Mai mulți analiști din domeniul apărării consultați de El Mundo afirmă că acest raport CIA extrem de detaliat a fost luat în serios de autoritățile franceze.

Franța, la fel ca Spania și Italia, va organiza alegeri în 2027, la care participă forțe naționaliste, tentate să reducă ajutorul european acordat Ucrainei. Potrivit lui Keir Giles, analist britanic al strategiei militare ruse, „Rusia observă unde fiecare acțiune va avea cel mai mare impact din cauza lipsei de reziliență, a slăbiciunii apărării civile și a fragilității politice”.

Publicarea acestui raport CIA alimentează, de asemenea, semne de întrebare legate de vizita șefului CIA, John Ratcliffe, la Moscova, pe 25 august. Kremlinul a susținut că acesta a venit să se întâlnească cu serviciile de informații rusești. Conform Politico și Wall Street Journal, acesta le-a avertizat împotriva oricărui atac sau provocare împotriva unei țări NATO.

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