Alertă de „posibilă deturnare” într-un avion Ryanair. Aeronava a fost forțată să se întoarcă

O femeie în vârstă de 48 de ani i-ar fi înmânat unei însoțitoare de bord mai multe „coli de hârtie”, la scurt timp după ce zborul FR7073 cu destinația Dublin a decolat de pe aeroportul din Porto, marți, la ora locală 22:25.

O femeie susținea că era urmărită

Conform Mirror, femeia a susținut că este urmărită de trei persoane și i-a cerut însoțitoarei de bord să îi înmâneze pilotului documentele care detaliază afirmația sa. Femeia a fost scoasă din avionul Boeing 737 după ce acesta a aterizat înapoi la Porto și a fost identificată de autoritățile locale.

Un purtător de cuvânt al Ryanair a declarat pentru Mirror că zborul s-a întors la Porto la scurt timp după decolare „din cauza unui raport de securitate fals”. Aceștia au spus că această problemă a fost „rezolvată rapid” și că aeronava a plecat din nou spre Dublin.

Aeronava a ajuns în cele din urmă la Dublin

Avionul a decolat din nou miercuri, cu puțin înainte de ora 1:30, și a ajuns în Dublin în jurul orei 3:15, cu aproximativ două ore și jumătate mai târziu decât era programat.

Un ziar portughez a relatat că femeia s-a întors la avion după ce a fost identificată de autorități, „fără ca poliția să-i verifice acuzațiile”.

Cu toate acestea, alte agenții de știri portugheze au relatat că pasagera a determinat avionul să se întoarcă după ce a manifestat „un comportament dezordonat”. De asemenea, au susținut că a fost escortată de la aeroport de către poliție.

Mai mult, aceștia au susținut că pilotul a transmis codul de semnalizare 7500 înainte de a întoarce avionul. Codul este folosit pentru a semnala discret intervenții ilegale, cum ar fi o deturnare sau o intruziune în cabină.

Echipajul a solicitat vectori radar pentru a reveni la aeroport și a cerut ca autoritățile să fie anunțate. Cu asistența Controlului Traficului Aerian, avionul a aterizat fără probleme la Porto în apropiere de miezul nopții, iar poliția a preluat incidentul, potrivit sursei citate.