Casa Albă ignoră instanța și blochează în continuare accesul reporterilor Politico și MS NOW

Atât Politico, cât și MS NOW, fostul MSNBC, au transmis că reporterilor trimiși le-a fost restricționat accesul în incinta Casei Albe, notează Reuters.

Anunțul vine la scurt timp după ce o instanță federală a decis că administrația Trump este obligată să permită din nou accesul celor trei organizații de presă în incinta Casei Albe.

Judecătorul federal Timothy Kelly a stabilit că interdicțiile au încălcat garanțiile de bază privind procedura legală. Potrivit hotărârii, organizațiile de presă nu au primit o notificare înainte de retragerea accesului. Ele nu au avut nici posibilitatea de a contesta decizia înainte ca măsura să fie aplicată.

Instanța a invocat un principiu juridic potrivit căruia guvernul nu poate retrage un drept protejat constituțional fără să ofere persoanei sau organizației afectate posibilitatea de a-și prezenta poziția.

Conflictul a început de vineri când președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a anunțat că interzice accesul jurnaliștilor de CNN, Politico și MSNOW, acuzând că acestea publică „minciuni” în materialele care acoperă activitatea administrației.