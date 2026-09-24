Trump primește o lovitură în instanță. CNN, Politico și MS NOW trebuie să primească din nou acces la Casa Albă

Decizia îl obligă pe Donald Trump să permită din nou accesul celor trei organizații de presă în incinta Casei Albe. Hotărârea intră în vigoare imediat, scrie Euronews.

Judecătorul federal Timothy Kelly a stabilit că interdicțiile au încălcat garanțiile de bază privind procedura legală. Potrivit hotărârii, organizațiile de presă nu au primit o notificare înainte de retragerea accesului. Ele nu au avut nici posibilitatea de a contesta decizia înainte ca măsura să fie aplicată.

Instanța a invocat un principiu juridic potrivit căruia guvernul nu poate retrage un drept protejat constituțional fără să ofere persoanei sau organizației afectate posibilitatea de a-și prezenta poziția. Decizia nu se referă doar la accesul fizic în clădire. Pentru organizațiile de presă, acreditarea permite participarea jurnaliștilor la activități și evenimente desfășurate la Casa Albă. Hotărârea prevede reinstalarea imediată a accesului pentru organizațiile afectate.

Trump acuza publicațiile că difuzează „știri false”

Retragerea acreditărilor fusese justificată de Trump într-o postare pe rețelele sociale. Președintele american a acuzat organizațiile respective că publică „fake news” și a avertizat că și alte instituții de presă ar putea fi supuse unor măsuri similare.

Decizia instanței vine astfel pe fondul unei dispute mai largi dintre administrația Trump și o parte a presei americane privind accesul jurnaliștilor la activitățile prezidențiale. Pentru moment, ordinul judecătorului schimbă situația celor trei organizații. CNN, Politico și MS NOW trebuie să primească din nou acces în spațiile Casei Albe.