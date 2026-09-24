Oligarhul rus Igor Makarov vrea să investească până la un miliard de dolari în energia din Republica Moldova. A fost sancționat de Canada

Miliardarul rus Igor Makarov, care are și cetățenie moldovenească, spune că vrea să investească în sectorul energetic din Republica Moldova, relatează Ziarul de Gardă, citat de G4Media.

Omul de afaceri a declarat, într-o emisiune la TV8, că ar vrea să ajute la plata unor facturi la gaze pentru spitale, fiind pregătit să investească până la un miliard de dolari într-un proiect de stocare a gazelor.

„Lumea energetică a devenit foarte scumpă. Eu am auzit despre îngrijorările prim-ministrului care spune că această iarnă va fi grea pentru Moldova. Eu am propus și am spus că noi putem participa, pentru că este lege în compania noastră, acolo unde noi activăm și ne dezvoltăm, facem și acte de binefacere”, a declarat Igor Makarov.

Potrivit omului de afaceri, Republica Moldova ar putea avea un avantaj dacă ar dezvolta capacități mari de stocare a gazelor. El spune că este pregătit să investească într-un astfel de proiect dacă va ajunge la un acord cu autoritățile de la Chișinău.

Investiția ar putea ajunge, potrivit estimării sale, la un miliard de dolari.

„Pentru că vara nu este nevoie de gaz, el trebuie pus în depozite, iar iarna, când toți au nevoie de el, să fie vândut la un preț de piață bun. Aici Moldova are șanse. Dacă faci aici depozit de gaze, apoi poți să-l vinzi în Europa la prețul de pe burse. Atunci, Moldova devine jucător pe piață și poate câștiga și bani”, a explicat omul de afaceri.

Cine este Igor Makarov

TV8 scrie că Igor Makarov a fondat o companie cu activități în sectorul energetic.

După izbucnirea războiului din Ucraina, în 2022, omul de afaceri, care are și cetățenie moldovenească, a renunțat la cetățenia rusă și s-a stabilit în Italia.

De acolo își coordonează afacerile din 22 de țări. În urmă cu aproximativ 30 de ani, companiile controlate de acesta furnizau gaze și pe piața din Republica Moldova.

Canada l-a inclus pe Igor Makarov pe lista sancțiunilor adoptate în contextul invaziei rusești în Ucraina, iar potrivit autorităților canadiene, acesta ar fi strâns „o avere enormă din asocieri strânse cu oficiali ruși de rang înalt” și ar fi intermediat „afaceri energetice opace care au generat venituri pentru Kremlin”. După apariția acestor acuzații, el a contestat toate atacurile la adresa sa.

Legăturile lui Makarov cu Republica Moldova

Într-o investigație publicată în 2006, Ziarul de Gardă relata că „Mold Itera Energy”, companie din grupul „Itera” controlat de Igor Makarov, primise în proprietate privată câteva zeci de hectare de teren agricol în apropiere de Cahul. Ulterior, compania a decis că vrea să vândă afacerea.

Terenurile aveau soluri de cea mai bună calitate, însă urmau să fie folosite pentru construcții, ceea ce contravenea legislației în vigoare la acel moment. Potrivit publicației, „Itera” beneficiase și de o scutire de TVA estimată la aproximativ 100 de milioane de euro.

ZdG relata, în aceeași perioadă, și despre relațiile mai vechi dintre Igor Makarov și președintele de atunci al Republicii Moldova, Vladimir Voronin.

În iunie 2004, Makarov s-a întâlnit oficial cu Voronin la Chișinău pentru a discuta despre proiecte de cooperare, inclusiv despre construcția unei centrale electrice în Republica Moldova.

Potrivit informațiilor publicate atunci pe site-ul companiei „Itera”, în aceeași zi Guvernul de la Chișinău a aprobat o propunere a ministrului Energiei privind construirea unei centrale electrice de către „Itera”. A fost chiar și alocat un teren pentru realizarea proiectului.