Maia Sandu și Igor Grosu condamnă ultimele incursiuni ale dronelor rusești în Moldova. Două au explodat la sol, iar nordul țării, închis temporar

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, spune că războiul Rusiei pune în pericol întreaga Europă, aceasta condamnând noile încălcări ale spațiului aerian al țării. Potrivit șefei statului, dronele care au intrat joi în spațiul aerian al Republicii Moldova sunt rusești, relatează NewsMaker.md.

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat și el, la rândul său, că două drone au explodat la sol pe data de 24 septembrie, în zonele Camenca, în stânga Nistrului, și în apropierea satului Cernița, raionul Florești.

Maia Sandu a scris pe o rețea de socializare că „atacul masiv al Rusiei asupra Ucrainei a ajuns din nou în această dimineață în Moldova”.

„Patru drone rusești au încălcat spațiul nostru aerian, iar cel puțin una a explodat în nordul țării. Războiul Rusiei pune în pericol întreaga Europă. Condamnăm acest război și suntem alături de Ucraina”, a declarat șefa statului.

La rândul său, Igor Grosu a spus că locuitorii mai multor localități din nordul Republicii Moldova au fost treziți de zgomotul dronelor care au intrat ilegal în spațiul aerian.

„În această dimineață, oamenii din Cunicea, Volovița, Cernița, Vadul Rașcov, Gura Căinarului și alte localități din nordul Moldovei au fost treziți de sunetul dronelor care survolau ilegal spațiul nostru aerian”, a declarat Grosu.

„Două dintre ele au explodat la sol. Preliminar, acestea au avut loc în zona orașului Camenca, stânga Nistrului și în preajma satului Cernița, Florești. Din păcate, în ultimele săptămâni, mai multe aparate de zbor au violat spațiul aerian al Republicii Moldova. Acest lucru reprezintă un risc direct pentru securitatea noastră și o încălcare flagrantă a suveranității noastre”, a spus președintele Parlamentului.

Acesta le-a cerut cetățenilor „să fim calmi, vigilenți și să urmăm recomandările autorităților, iar orice obiect suspect să fie anunțat imediat instituțiilor statului”.

„Condamnăm cu fermitate aceste încălcări ale Federației Ruse. Războiul împotriva Ucrainei ne afectează tot mai direct. Instituțiile noastre trebuie să rămână vigilente, să acționeze coordonat și să consolideze capacitățile de monitorizare și protecție a spațiului aerian”, a adăugat Grosu.

Patru obiecte aeriene au intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova

Patru obiecte aeriene au survolat ilegal teritoriul Republicii Moldova în dimineața zilei de joi, 24 septembrie. Din motive de securitate, spațiul aerian din nordul țării a fost închis temporar și a fost redeschis la ora 7:46, potrivit Ministerului Apărării al Republicii Moldova.

Ulterior, poliția a anunțat că a fost sesizată de un locuitor din satul Vadul Rașcov, raionul Șoldănești, care a auzit în dimineața zilei de joi zgomote puternice, similare unor explozii.

Poliția a precizat că, preliminar, una dintre explozii s-ar fi produs în Camenca, în stânga Nistrului. În plus, autoritățile au fost sesizate despre o explozie în apropierea localității Cernița, raionul Florești.

Oamenii legii au anunțat, ulterior, că au identificat locul exploziei din zona localității Cernița. Acesta se află pe un câmp aflat în apropierea unei ferme.