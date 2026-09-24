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O rachetă rusească nu a explodat deși a căzut în curtea unui bloc din Kiev

O rachetă balistică lansată de armata rusă a căzut în curtea unei clădiri rezidențiale din Kiev. În ciuda impactului violent, racheta nu a explodat. Componentele ei au fost scoase din parcarea cădirii de experții ucraineni.
O rachetă rusească nu a explodat deși a căzut în curtea unui bloc din Kiev
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Sursa: X / foto reprezentativa
Petru Mazilu
24 sept. 2026, 12:06, Social
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Incidentul incredibil a avut loc în noaptea de miercuri spre joi la Kiev. Racheta balistică de tipul „Iskander” a căzut în curtea unei clădiri rezidențiale, chiar printre mașinile locatarilor. În mod neașteptat, racheta care ar fi putut distruge întreaga clădire, nu a explodat.

Experții chemați la fața locului au scos dezasamblat racheta chiar în curtea clădirii. Ulterior, ei au dus resturile într-un loc sigur.

În noaptea de miercuri spre joi, rușii au lansat noi atacuri ample asupra regiunilor Kiev și Odesa. Conform datelor oficiale ale Forțelor Aeriene ale Ucrainei, Rusia a folosit rachete anti-nave „Circon”, rachete balistice „Iskander-M”/S-400/KN-23 și 282 de drone de diferite tipuri.

Un alt incident viral: bătrâna care dezamorsează o dronă rusească

Un alt incident incredibil a avut loc la începutul lunii septembrie. O femeie în vârstă din Ucraina a fost filmată în timp ce dezactiva cu mâinile goale o dronă rusească de atac aflată la sol. Imaginile au devenit virale pe rețelele de socializare. În imaginile virale apare femeia care se apropie fără teamă de aparatul de zbor aflat pe marginea străzii. Ea scoate bobina cu fibră optică, o componentă esențială pentru ghidaj, făcând drona complet inutilizabilă și inofensivă.

Videoclipul a atras atenția publicului larg după ce a fost distribuit de Serghei Beskrestnov, un cunoscut expert ucrainean și consilier pe probleme de dezvoltare a tehnologiilor de apărare.

Se pare că femeia nu a acționat la întâmplare, ci ar fi urmat cursuri de instruire organizate de platforma Victory Drones. Acestea îi învață pe civili măsuri de siguranță și modul de gestionare a echipamentelor de război.

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