Producătorii români își construiesc propriile ecosisteme pentru a reduce dependența de intermediari

Creșterea costurilor de producție și presiunea concurenței îi determină pe tot mai mulți producători români să își extindă afacerile dincolo de activitatea de bază.

În loc să se limiteze la vânzarea de lapte, carne, fructe, cereale sau struguri, antreprenorii investesc în procesare, ambalare, branding și distribuție, pentru a obține o valoare mai mare din resursele produse local.

Tendința, observată de organizatorii Artisan Food Market în ultimii patru ani, înseamnă practic o integrare a mai multor etape ale lanțului economic în cadrul aceleiași afaceri sau al unor afaceri asociate, lucru care, în sine, aduce plus-valoare.

Lactatele, agricultura ecologică, carnea, viticultura – domeniile cele mai „exploatate” pentru a reduce dependența de intermediari la minimum

Producătorii încearcă astfel să reducă dependența de intermediari și să păstreze o parte mai mare din valoarea adăugată în economia românească.

Modelul este întâlnit în domenii precum lactatele, carnea, agricultura ecologică și viticultura.

Printre exemplele identificate de Artisan Food Market se numără Cooperativa Agricolă Csengo, Safala Organic Farm din Șinteu, Brânzeturi de Hoghilag, Ribon Kiss of Nature, De la Bâlea – Abatorul Câmpulung și Josef Wines.

Un model benefic pentru economia locală

Un astfel de model poate avea efecte și asupra economiilor locale.

Atunci când materia primă este procesată în România, activitatea economică se extinde către angajați, transportatori, furnizori de ambalaje, servicii logistice și distribuție.

În acest fel, valoarea creată de un produs poate rămâne într-o măsură mai mare în comunitatea și economia locală.

„Ar fi necesar un cadru mai clar pentru produsele artizanale”, spun producătorii

„Următorul pas firesc nu mai este doar să producă mai mult, ci să învețe să păstreze mai multă valoare din ceea ce produce”, transmit reprezentanții Safala Organic Farm, citați în comunicat.

Integrarea nu este însă lipsită de costuri.

Investițiile în procesare, depozitare, ambalare, logistică sau distribuție presupun capital și capacitate de dezvoltare.

Antreprenorii susțin că un cadru mai clar pentru sectorul produselor artizanale ar putea ajuta astfel de afaceri să se dezvolte și să devină mai predictibile.

Interesul tot mai mare pentru originea produselor susține fenomenul

În paralel, consumatorii acordă o importanță tot mai mare originii produselor, trasabilității și modului în care acestea sunt realizate.

Pentru producători, miza nu mai este, astfel, doar să crească volumul, ci să transforme resursele locale în produse finite, recognoscibile și competitive.

Ediția a XIII-a a Artisan Food Market va avea loc între 16 și 18 octombrie, la Biblioteca Națională a României din București.

Evenimentul va reuni peste 100 de expozanți români și străini.