Misiune umanitară: Pacient cu arsuri, dus la Bruxelles cu un avion militar

„O aeronavă C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni medicale, a decolat joi, 24 septembrie, în jurul orei 10.00, din Baza 90 Transport Aerian de la Otopeni, pentru a executa o misiune de transport umanitar pe ruta Otopeni – Bruxelles – Liège – Otopeni”, a transmis MApN.

Avionul transportă în Belgi un pacient cu arsuri, care își va continua tratamentul la Spitalul Militar „Regina Astrid” din Bruxelles.

La retur, aeronava va repatria un pacient care a fost transferat la Liège, Belgia la jumătatea lunii iulie. Repatrierea pacientului a fost solicitată de DSU.

Asistența și echipamentele medicale necesare pe timpul transportului sunt asigurate de o echipă formată din specialiști ai SMURD și personal medical al MApN.