Prima pagină » Social » Misiune umanitară: Pacient cu arsuri, dus la Bruxelles cu un avion militar

Misiune umanitară: Pacient cu arsuri, dus la Bruxelles cu un avion militar

Joi, un bărbat cu arsuri a fost transportat în Belgia, pentru a fi tratat la spital. Acesta este dus cu o aeronavă a Forțelor Aeriene Române.
Misiune umanitară: Pacient cu arsuri, dus la Bruxelles cu un avion militar
Aeronavă C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române, în timpul unei misiuni medicale/sursa foto: MApN
Daiana Rob
24 sept. 2026, 12:34, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

„O aeronavă C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni medicale, a decolat joi, 24 septembrie, în jurul orei 10.00, din Baza 90 Transport Aerian de la Otopeni, pentru a executa o misiune de transport umanitar pe ruta Otopeni – Bruxelles – Liège – Otopeni”, a transmis MApN.

Avionul transportă în Belgi un pacient cu arsuri, care își va continua tratamentul la Spitalul Militar „Regina Astrid” din Bruxelles.

La retur, aeronava va repatria un pacient care a fost transferat la Liège, Belgia la jumătatea lunii iulie. Repatrierea pacientului a fost solicitată de DSU.

Asistența și echipamentele medicale necesare pe timpul transportului sunt asigurate de o echipă formată din specialiști ai SMURD și personal medical al MApN.

Recomandarea video

George Simion, promovat de propaganda rusă după ce a acuzat o presupusă dictatură în România ca urmare a reținerii lui Călin Georgescu
G4Media
Locul din România care l-a impresionat pe David Popovici în vacanță: „Căutați-l, e extraordinar!”
GSP.ro
Mugur Mihăescu, caracterizarea personajelor din prima linie a politicii românești. „Bolojan e flexibil ca un stâlp de telegraf”. Ce spune despre Grindeanu, Mureșan sau Fritz
Gandul
Cine este tatăl Valentinei, tânăra găsită fără suflare în Olt, și cu ce se ocupă. Este foarte cunoscut în Filiași
Cancan
Lindsey Vonn și-a făcut iubit cu 11 ani mai tânăr ca ea! Campioana, apariție în bikini cu partenerul ei
Prosport
Controverse în jurul proiectului minier de exploatare a magneziului din Mărginimea Sibiului. Investiția de 400 de milioane de euro, primită cu proteste
Libertatea
Data la care se plătesc pensiile în octombrie 2026. Când ajung banii prin Poșta Română și pe card
CSID
Am testat noul Volkswagen T-Roc. 150 CP, DSG și un consum surprinzător de apropiat de estimarea WLTP
Promotor
ANALIZĂ. Ce face România cu gazele în perspectiva celei mai grele ierni pentru toată Europa
Economedia