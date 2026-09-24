Miruță, despre formarea noului Guvern: „Să nu mai dansăm cu AUR”. Ce le reproșează celor din PSD

Întrebat despre negocierile pentru Guvernul propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan și dacă va rămâne pe lista viitorului Executiv, Radu Miruță a spus că responsabilitățile asumate de fiecare formațiune trebuie validate în interiorul partidelor.

El a susținut însă că împărțirea funcțiilor este mai puțin importantă decât formarea rapidă a unui Executiv.

„Dar asta e mai puțin important. Principala preocupare este de a avea un guvern și de a avea un guvern cu puteri depline, și de a avea un guvern care să continue parcursul pro-european și să nu ne mai prefacem că dansăm ba cu AUR, ba tot felul de eschive pe care le-am văzut la Partidul Social-Democrat și mai ales am văzut tot felul de logici frânte”, a declarat Radu Miruță.

Declarațiile vin în contextul în care PSD a transmis joi că posibilitatea de a susține în Parlament Guvernul Mureșan este „extrem de redusă”.

„PSD face un teatru”

Miruță a respins și criticile potrivit cărora premierul desemnat nu ar fi avut suficientă deschidere pentru dialog cu social-democrații, afirmând că negocierile pentru formarea unui guvern nu trebuie purtate integral în spațiul public.

„Acum să știm că dialogul care se poartă pentru formarea unui guvern nu este obligatoriu să se poarte în fața camerelor de luat vederi și a televiziunilor”, a afirmat reprezentantul USR.

Acesta a continuat atacul la adresa social-democraților, susținând că eventualele condiții puse de PSD ar trebui discutate direct între partide, nu prin intermediul declarațiilor televizate.

„Pretențiile Partidului Social-Democrat, dacă sunt unele serioase, de-asemenea nu se transferă prin interviuri la televizor, ci prin discuții politice. E o inconservență din partea PSD, care cu Veștea era de acord cu măsurile guvernului Veștea. Acum sunt aproape aceleași măsuri, dar PSD nu mai este de acord”, a spus Miruță.

„Nu știe cum să-și mai întoarcă cuvintele”

Reprezentantul USR a acuzat PSD că urmărește să ajungă singur la conducerea Executivului, deși nu dispune de suficiente voturi în Parlament.

„De fapt, PSD face un teatru și nu știe cum să-și mai întoarcă cuvintele, spunând că singura variantă acceptată de ei este ca ei să conducă singuri România, chiar dacă n-au voturi”, a declarat Radu Miruță.

PSD a respins anterior varianta unei rotații guvernamentale care să includă Guvernul Mureșan și a indicat că Executivul propus de premierul desemnat nu va beneficia de voturile social-democraților.

Miruță a susținut, în schimb, că formațiunea sa a propus o formulă succesivă de guvernare, raportată la rezultatele obținute de partide.

„Noi am propus o variantă succesivă de două guverne, proporțional cu voturile avute”, a afirmat el.

Sursa video: Antena 3 CNN