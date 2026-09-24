Patriarhul Daniel, mesaj pentru tineri cu prilejul începerii noului an universitar

„Cu prilejul începutului noului an universitar 2026-2027, ne rugăm Milostivului Dumnezeu, Părintele luminilor, de la Care se pogoară toată darea cea bună și tot darul desăvârșit (Iacov 1, 17), să binecuvinteze pe toți studenții, profesorii și părinții lor, dăruindu-le multă sănătate și mult ajutor!”, a transmis Patriarhul Daniel, potrivit unui comunicat publicat de Basilica.ro.

În cadrul mesajului său, Patriarhul Daniel a mai precizat: „Biserica îi cheamă pe tineri să fie căutători, trăitori și mărturisitori ai iubirii lui Hristos pentru toți oamenii”.

Acesta a mai transmis că „este necesar ca lucrarea pastoral-misionară de îndrumare și de susținere a tinerilor să fie luminată de convingerea că tinerii sunt mare binecuvântare a lui Dumnezeu pentru Familie, Biserică și Societate”.

Potrivit Patriarhului Daniel, este importantă o educație integrativă pentru formarea profesională și spirituală a tinerilor. Totuși, mesajul său s-a axat pe „întemeierea unei familii și susținerea familiei creștine”.

„Dezvoltarea propriei identități, întemeierea și susținerea familiei creștine, nașterea și creșterea copiilor în iubirea de valori perene, educarea tinerilor în spiritul credinței creștine constituie priorități și responsabilități pentru Familie, Biserică și Școală.

Aceste aspecte evidențiază importanța realizării unei educații integrative, pentru formarea profesională și spirituală a tinerilor, în vederea participării lor la viața Bisericii și a societății românești”, transmite înaltul reprezentant al Bisericii Ortodoxe Române.

În această perioadă, în universitățile din țară este pe cale să înceapă noul an universitar. Este o perioadă așteptată atât de miile de absolvenți de liceu care urmează să se familiarizeze cu mediul universitar, dar și de studenții „veterani”, care intră în noul an sau care urmează să susțină în acest an lucrările de Licență, Masterat sau Doctorat.