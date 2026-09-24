Vaccinul BCG revine în maternități | Ministerul Sănătății anunță 100.000 de doze

Ministerul Sănătății anunță că a reluat și finalizat procedura de achiziție pentru vaccinul BCG, după ce prima procedură a fost anulată.

Contractul pentru 100.000 de doze urmează să fie semnat, iar vaccinurile ar trebui să ajungă în maternități în a doua parte a săptămânii viitoare.

BCG este vaccinul administrat nou-născuților pentru protecția împotriva formelor severe de tuberculoză.

În România, vaccinarea face parte din Programul Național de Vaccinare și se realizează, în mod obișnuit, în maternitate.

Informații de context

Problemele de aprovizionare au apărut în contextul în care prima procedură de achiziție pentru un nou lot de vaccin BCG a fost anulată la începutul lunii septembrie.

Ministerul Sănătății a explicat atunci că anularea a avut loc din motive independente de instituție, după ce furnizorul a transmis documente eronate cu privire la prețul produsului.

La începutul lunii septembrie mai existau 36.200 de doze de BCG în stocurile raportate la nivel național: 28.500 la medicii vaccinatori și alte 7.700 în depozitele direcțiilor de sănătate publică.

Ministerul anunța atunci că dozele disponibile urmau să fie redistribuite între județe pentru a acoperi unitățile unde stocurile erau insuficiente.

Noua procedură prevede achiziția a 100.000 de doze

Potrivit Ministerului Sănătății, în prezent se află în derulare etapa de semnare a contractului, iar livrarea către maternități este programată pentru a doua parte a săptămânii viitoare.

Problemele de disponibilitate au dus temporar la situații în care unii copii nu au putut fi vaccinați la momentul la care vaccinarea era programată. Ministerul spune că acești copii vor fi recuperați după reluarea aprovizionării.

„Ministerul Sănătății depune toate demersurile necesare pentru asigurarea continuității vaccinării și pentru recuperarea, în cel mai scurt timp, a copiilor care nu au putut fi vaccinați temporar”, transmite instituția.

Ministerul va continua monitorizarea stocurilor

În comunicarea de la începutul lunii septembrie, Ministerul Sănătății preciza că unitățile sanitare și medicii implicați în vaccinare trebuie să organizeze programări pentru copiii rămași temporar nevaccinați, astfel încât recuperarea vaccinărilor să se facă fără întârzieri suplimentare.

Ministerul anunță că va continua să monitorizeze stocurile și distribuția vaccinurilor la nivel național, pentru a asigura continuitatea programului de imunizare.