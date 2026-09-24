Diana Buzoianu cere instituirea stării de alertă în Sintești: Este un focar cronic de poluare

Buzoianu: Este un focar cronic de poluare

Diana Buzoianu a declarat joi că Sintești reprezintă un „focar cronic de poluare”, în ciuda creșterii numărului de controale, sancțiuni și sesizări penale în ultima perioadă.

În zona Sintești au fost semnalate în mod repetat probleme legate de poluare și de arderea ilegală a deșeurilor, inclusiv incendierea unor cabluri și alte deșeuri pentru recuperarea metalelor. Autoritățile au efectuat controale și intervenții în zonă, iar în urma monitorizării au fost strânse imagini și înregistrări video folosite ca probe în sesizări penale.

„Este un focar cronic de poluare, care impune o intervenție urgentă”, a spus ministrul interimar al Mediului, într-o conferință de presă.

Potrivit acesteia, autoritățile au intensificat controalele privind activitățile ilegale cu deșeuri, însă măsurile luate până acum nu au dus la oprirea arderilor ilegale din zonă.

„Am trimis astăzi (n.r – joi) o solicitare expresă către Prefectura Ilfov și către Prefectura București să fie instituită o stare de alertă”, a anunțat Buzoianu.

Ce măsuri cere Buzoianu

Ministrul interimar vrea ca, prin instituirea stării de alertă, autoritățile să poată introduce filtre la punctele de acces în zonă și să asigure monitorizare permanentă.

„Sinteștiul are patru zone de acces. Nu vorbim de o zonă în care să spui că sunt o sută de drumuri și nu știi cum ai putea să oprești venirea unor camioane încărcate cu deșeuri, care apoi ajung pe câmp să fie arse”, a spus Diana Buzoianu.

Aceasta a cerut și verificarea transportatorilor și a traseului deșeurilor, prin implicarea Poliției, ISCTR și Gărzii de Mediu.

„Nu putem să avem o zonă, un focar constant”

„Vom cere în ședința, care sperăm că va fi convocată de către cele două prefecturi, inclusiv o monitorizare permanentă 24 din 24 pe cele patru puncte de acces în zona Sintești (…) O parte dintre ei ne-au spus că nu pot aloca nici măcar un singur om pentru această luptă, ceea ce este absolut aberant. Până când nu vom înțelege că nu mai putem să avem o zonă, un focar constant, care ne pune viața în pericol. Milioane de bucureștini și de ilfoveni sunt expuși la particule toxice în fiecare zi în momentul în care sunt arderile respective”, a precizat ministrul interimar al Mediului.

Buzoianu susține că trebuie implicate și primăriile și polițiile locale și spune că autoritățile trebuie să aloce resurse pentru monitorizarea zonei.

Buzoianu a afirmat că problema nu poate fi rezolvată prin acțiuni punctuale, chiar dacă numărul controalelor și al sancțiunilor a crescut.

„Nu cred că se va putea rezolva problema actuală cu acțiuni punctuale. Am încercat acest model, avem anul acesta peste cincizeci de acțiuni”, a declarat aceasta.

Diana Buzoianu a spus că, în continuare, autoritățile primesc imagini de la locuitorii din zonă privind arderile ilegale.

Buzoianu: Avem nevoie de toate autoritățile

Ministrul interimar al Mediului susține că este nevoie de o acțiune coordonată a instituțiilor pentru combaterea fenomenului.

„Avem nevoie de toate autoritățile care să înțeleagă că da, este nevoie să alocăm resurse (…). Dar noi vorbim de niște resurse care presupun mobilizarea 20 de oameni, 20-30 de oameni. Avem o problemă națională care persistă de ani de zile, pentru care niște autorități, puse mână de la mână, nu pot aloca 20 de persoane care să monitorizeze permanent o zonă, care să asigure filtre permanente la niște puncte de acces. Acest lucru este inacceptabil și trebuie să avem o discuție realistă, rezonabilă, la masă, cu absolut toate autoritățile”, a spus Buzoianu.

Aceasta a precizat că solicitarea adresată celor două prefecturi urmărește convocarea unei ședințe comune în care să fie discutată concret instituirea stării de alertă și măsurile care ar urma să fie luate în zonă.