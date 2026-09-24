Prima pagină » Social » 45% dintre angajații români sunt în burnout

45% dintre angajații români sunt în burnout

Aproape jumătate dintre angajații români se confruntă cu oboseală provocată sau agravată de muncă, iar cei foarte performanți pot ajunge să ceară ajutor abia când nu mai reușesc să susțină ritmul profesional.
45% dintre angajații români sunt în burnout
Luiza Moldovan
24 sept. 2026, 13:57, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

45% dintre angajații din România se confruntă cu burnout, față de 37% la nivelul Uniunii Europene.

Potrivit studiului Occupational Health Solution (OSH) Pulse 2025, 40% dintre angajații români indică presiunea timpului sau supraîncărcarea ca problemă, în timp ce 24% menționează stresul, depresia sau anxietatea.

Sănătatea mintală la locul de muncă

Un alt indicator este percepția asupra sănătății mintale la locul de muncă: 55% dintre angajații români cred că dezvăluirea unei astfel de probleme le-ar putea afecta negativ cariera, față de 48% dintre angajații europeni.

Specialiștii psihoterapeuți spun că persoanele cu performanțe profesionale ridicate pot ascunde mult timp semnele epuizării.

Ele continuă să-și îndeplinească sarcinile, chiar dacă somnul, energia și starea emoțională se deteriorează.

În multe cazuri, angajații nu ajung la specialist spunând că au burnout

Problemele pentru care cer ajutor sunt mai degrabă insomnia, anxietatea, iritabilitatea, oboseala persistentă, dificultățile de concentrare sau simptomele fizice.

Uneori, punctul de cotitură este un atac de panică, un conflict la serviciu sau imposibilitatea de a mai face față unor sarcini care înainte păreau ușor de gestionat.

Printre semnele timpurii se numără trezirile nocturne cu gânduri despre muncă, oboseala care nu trece după weekend sau concediu, iritabilitatea, nevoia crescută de control, izolarea socială și dificultatea de a se relaxa fără sentimentul de vinovăție.

Paradoxal, scăderea productivității nu apare întotdeauna la început

Un angajat aflat în epuizare poate munci mai mult, poate accepta sarcini suplimentare și poate verifica excesiv ceea ce face.

În timp, însă, pot apărea probleme de concentrare, erori, conflicte și distanțare față de muncă.

Psihoterapeuții atrag atenția că soluția nu ține doar de angajat

Un volum realist de muncă, priorități clare, autonomie, limite privind disponibilitatea în afara programului și posibilitatea de a discuta dificultățile sunt elemente importante pentru prevenirea epuizării.

Organizația Mondială a Sănătății definește burnout-ul drept un fenomen ocupațional asociat stresului cronic de la locul de muncă gestionat insuficient, nu drept un diagnostic medical în sine.

Recomandarea video

SONDAJ: Cât de mult risipim în viața de zi cu zi și care sunt soluțiile la îndemână pentru antirisipă în viața cotidiană?
G4Media
Locul din România care l-a impresionat pe David Popovici în vacanță: „Căutați-l, e extraordinar!”
GSP.ro
Răspunsul Kremlinului după ce secretarul de stat al SUA l-a invitat pe Vladimir Putin la Summitul G20 din Miami
Gandul
Unde a fost găsită mașina lui Vlad, suspectul în cazul Valentinei. Bărbatul este dat în urmărire
Cancan
Lindsey Vonn și-a făcut iubit cu 11 ani mai tânăr ca ea! Campioana, apariție în bikini cu partenerul ei
Prosport
Din însorita Grecie, Sorin Oprescu contestă din nou condamnarea: invocă prescripţia pentru două infracţiuni
Libertatea
Data la care se plătesc pensiile în octombrie 2026. Când ajung banii prin Poșta Română și pe card
CSID
Am testat noul Volkswagen T-Roc. 150 CP, DSG și un consum surprinzător de apropiat de estimarea WLTP
Promotor
ANALIZĂ. Ce face România cu gazele în perspectiva celei mai grele ierni pentru toată Europa
Economedia