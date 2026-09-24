DIICOT a pus sechestru pe casa lui Călin Georgescu din Mogoșoaia

Potrivit comunicatului transmis de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), imobilul aparține unui inculpat în vârstă de 64 de ani.

Surse apropiate anchetei susțin că imobilul pus sub sechestru este locuința lui Călin Georgescu, din Mogoșoaia.

Locuința fostului candidat la alegerile prezidențiale a fost percheziționată de procurorii DIICOT pe 21 septembrie, în cadrul aceleiași anchete, timp de 9 ore, iar după alte trei ore de audieri s-a decis măsura reținerii pentru Călin Georgescu. Ulterior, instanța a dispus o măsură preventivă mai puțin severă, respectiv control judiciar.

Măsura sechestrului a fost dispusă pentru asigurarea eventualelor despăgubiri și a cheltuielilor judiciare, în condițiile prevăzute de lege.

Activitățile judiciare sunt desfășurate de procurorii DIICOT împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.