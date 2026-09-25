Președintele Braziliei spune că Trump vrea să colonizeze și să acapereze resursele țării sale prin amestecul în alegeri

Acuzația a venit într-un spot televizat de campanie, difuzat joi de echipa președintelui Braziliei Lula da Silva, pe fondul temerilor crescânde cu privire la impactul pe care presupusa interferență a SUA l-ar putea avea asupra votului, potrivit The Guardian.

Spotul TV susținea că președintele SUA încearcă să influențeze alegerile în favoarea adversarului de extremă dreapta al lui Lula, Flávio Bolsonaro, pentru a promova interesele lui Trump în Brazilia.

„Flávio Bolsonaro este candidatul lui Trump, iar ceea ce își dorește Trump este să colonizeze Brazilia, să ne ia bogățiile, să ne fure viitorul și să ne lase în praf”, le spune naratoarea spectatorilor în videoclipul de un minut.

Oficialii SUA neagă acuzațiile

Departamentul de Stat a negat acuzațiile conform cărora SUA se amestecă în alegerile din Brazilia. „Orice insinuare a unei «strategii» menite să submineze alegerile unei națiuni democratice este o minciună nefondată”, a declarat acesta luna trecută într-un comunicat.

Într-un articol publicat pe X, Lula l-a acuzat pe Bolsonaro că vrea „să predea resursele noastre naturale Statelor Unite”.

„Dacă depinde de el, Brazilia va deveni din nou o colonie”, a adăugat actualul președinte de stânga.

Cu puțin peste o săptămână înainte de primul tur de scrutin din 4 octombrie, Lula și Bolsonaro sunt la egalitate în sondaje. Un al doilea tur de scrutin va avea loc pe 25 octombrie dacă niciun candidat nu obține mai mult de jumătate din voturi.

Tarife de 25% la importurile braziliene

În ultimele săptămâni, a existat o alarmă crescândă – atât în ​​Brazilia, cât și în străinătate – cu privire la aparentele încercări ale Washingtonului de a influența rezultatul, printr-o campanie de presiune diplomatică și economică, inclusiv tarife de 25% la importurile braziliene.

Vorbind la adunarea generală a ONU de la New York săptămâna aceasta, Lula a criticat indirect presupusa imixtiune a SUA, spunându-le delegaților: „Nu vom permite dușmanilor democrației – interni sau externi – să atace voința poporului. Democrația braziliană aparține brazilienilor.”

La începutul acestei săptămâni, zeci de congresmeni ai Partidului Democrat i-au scris secretarului de stat, Marco Rubio, pentru a denunța „efortul aparent al administrației Trump de a interfera și, eventual, de a submina” alegerile din Brazilia prin ceea ce au numit o „campanie susținută și multifațetată de interferență și destabilizare în Brazilia”.

Naratorul reclamei de campanie a lui Lula a citat o serie de știri recente din presă referitoare la presupuse acte de amestec al SUA.