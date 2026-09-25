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Un bloc de locuințe din Kiev a fost lovit de o dronă rusească. Un om a fost rănit

Un bloc de locuințe din cartierul Pecherskyi, în Kiev, a fost avariat în urma unui atac cu drone rusești desfășurat în dimineața zilei de 25 septembrie, potrivit administrației militare a capitalei Ucrainei.
Un bloc de locuințe din Kiev a fost lovit de o dronă rusească. Un om a fost rănit
Fotografie cu rol ilustrativ. Sursa: Hepta via Mediafax Foto
Andrei Rachieru
25 sept. 2026, 09:20, Știri externe
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Conform informațiilor preliminare, o dronă rusească fără pilot s-a prăbușit peste clădirea rezidențială, provocând pagube. Primarul Kievului, Vitalii Klitschko, a precizat că drona a lovit un bloc de locuințe la nivelul etajelor șapte până la zece.

Serviciile de urgență au fost trimise la fața locului pentru a evalua situația și pentru a interveni.

Administrația militară a orașului Kiev a anunțat că blocul rezidențial din cartierul Pecherskyi a fost avariat după ce o dronă a ajuns în clădire.

Informațiile publicate inițial nu ofereau detalii complete privind amploarea pagubelor sau eventualele victime din imobil. Primarul Vitalii Klitschko a confirmat însă că atacul a afectat o zonă situată între etajele șapte și zece ale clădirii.

Incidentul a avut loc în timpul unui nou atac aerian asupra capitalei Ucrainei.

Atacul cu drone a provocat pagube în două cartiere

Atacul cu drone rusești desfășurat în noaptea de 25 septembrie a provocat pagube în cel puțin două cartiere din Kiev, potrivit informațiilor transmise de autoritățile ucrainene și citate de Ukrinform.

O persoană a fost rănită în urma atacurilor.

Autoritățile au mobilizat serviciile de intervenție pentru a verifica zonele afectate și pentru a evalua pagubele produse de drone.

Kievul este vizat în mod repetat de atacuri aeriene rusești, iar autoritățile ucrainene folosesc sisteme de apărare antiaeriană pentru interceptarea dronelor și rachetelor lansate asupra capitalei.

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