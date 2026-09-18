Dronele rusești au devastat un centru comercial din Zaporojie. Copiii au scăpat de explozii ascunzându-se într-un skatepark

Centrul comercial Amstor, aflat pe malul drept al orașului, a fost lovit în noaptea de joi spre vineri, 17 spre 18 septembrie, transmite Euronews. Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență din Ucraina a publicat imagini de la intervenție. Acestea arată pompierii luptând cu flăcările care au cuprins complexul comercial.

Autoritățile ucrainene au descris ulterior centrul comercial drept „practic distrus”. Operațiunile echipelor de intervenție au fost încheiate vineri dimineață.

🚨Inferno in Zaporizhzhia: major shopping center attacked and burned down.🇷🇺🚀🔥 The Amstor mall burned all night; the State Emergency Service tried unsuccessfully to extinguish the fire. pic.twitter.com/8K6RUhrkwz — Aleksey The Great 🇷🇺🎖 (@aleksthgrt) September 18, 2026

Pompierii au fost nevoiți să se adăpostească

Intervenția a fost îngreunată de riscul unor noi atacuri. Pompierii au fost nevoiți să se retragă în repetate rânduri și să se adăpostească. Echipele au revenit la locul incendiului după fiecare alertă și au continuat operațiunile până când flăcările au fost stinse.

Atacul a afectat și alte obiective civile din Zaporojie. Potrivit autorităților ucrainene, printre acestea se numără magazine, autobuze, stații de transport public și alte spații comerciale.

Un episod surprinzător s-a produs într-un skatepark aflat în apropiere. Potrivit presei locale, mai mulți copii care se aflau acolo au supraviețuit exploziei după ce s-au adăpostit în zonele de beton încastrate în structura rampelor. Nu au fost oferite informații privind numărul copiilor aflați în skatepark în momentul atacului.

Zaporojie, vizată frecvent de atacurile rusești

Zaporojie este unul dintre marile orașe din sud-estul Ucrainei și se află într-o zonă expusă în mod repetat atacurilor rusești cu drone și rachete. Lovitura asupra centrului comercial a avut loc în cadrul unor atacuri care au afectat și alte obiective civile din oraș. Autoritățile ucrainene continuă să evalueze pagubele provocate de atac, în timp ce serviciile de urgență au finalizat intervenția la complexul comercial.