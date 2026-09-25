A murit una dintre victimele tentativei de asasinat asupra lui Trump din 2024. James Copenhaver avea 76 de ani

Copenhaver se afla în tribune la mitingul electoral desfășurat în Butler, Pennsylvania, pe 13 iulie 2024, scrie AP. Un atacator în vârstă de 20 de ani a deschis focul de pe acoperișul unei clădiri din apropiere. Un glonț l-a zgâriat pe Trump la ureche, în timp ce Copenhaver a fost împușcat în braț și abdomen.

Probleme grave în urma rănilor suferite

Copenhaver a suferit răni severe în urma atacului și a trecut prin mai multe intervenții chirurgicale. Potrivit documentelor citate, una dintre răni i-a provocat secționarea colonului. Bărbatul a rămas cu probleme la rinichi, pierderea sensibilității la un picior și alte leziuni permanente. În perioada de după atac, mergea folosind un baston.

Copenhaver a murit miercuri la West Penn Hospital din Pittsburgh, potrivit unui comunicat al medicului legist din Allegheny County, citat de presa locală. Avocatul familiei, Joseph Feldman, a transmis că bărbatul a murit înconjurat de cei dragi. Nu a fost precizat dacă decesul a fost provocat direct de rănile suferite în timpul atacului.

Familia a dat în judecată autoritățile americane

În iunie, James Copenhaver și soția sa, Marianne Copenhaver, au dat în judecată guvernul federal. Familia susține că Secret Service și Departamentul pentru Securitate Internă nu au asigurat în mod corespunzător securitatea mitingului.

Procesul descrie rănile lui Copenhaver drept permanente și care i-au schimbat radical viața. În atacul din Butler au fost împușcați trei participanți la miting. David Dutch a supraviețuit, în timp ce Corey Comperatore a fost ucis după ce și-a protejat familia de focurile de armă.

Trump a supraviețuit atacului, fiind rănit la ureche. După moartea lui Copenhaver, Trump l-a descris într-un mesaj public drept „un adevărat patriot american” și a lăudat curajul cu care acesta a continuat să lupte în perioada dificilă de după atac.