Ungaria cere prelungirea derogării SUA pentru petrolul și gazele rusești

Derogarea acordată Ungariei de Statele Unite urmează să expire în luna noiembrie. Guvernul de la Budapesta intenționează să solicite prelungirea acesteia cu încă un an, în condițiile în care țara depinde în continuare într-o proporție ridicată de importurile de energie din Rusia.

Acordul prin care Ungaria a fost exceptată de la aplicarea anumitor sancțiuni americane împotriva sectorului energetic rusesc a fost negociat între președintele SUA, Donald Trump, și fostul premier ungar Viktor Orban.

Viktor Orban a pierdut puterea în urma alegerilor din aprilie, după 16 ani în fruntea guvernului de la Budapesta.

Ministrul de externe Anita Orban a precizat că autoritățile ungare lucrează în prezent pentru prelungirea derogării dincolo de luna noiembrie. Potrivit acesteia, grupul energetic maghiar MOL are nevoie de mai mult timp pentru a realiza modificările tehnologice necesare în vederea diversificării surselor de energie, potrivit Reuters.

Ungaria depinde de importurile de petrol și gaze rusești

Potrivit S&P Global, peste 90% din importurile de petrol și gaze ale Ungariei provin din Rusia, prin intermediul unor conducte care traversează Ucraina, Bulgaria și Serbia.

Dependența ridicată de energia rusească reprezintă o vulnerabilitate pentru economia Ungariei, în special în condițiile în care țara are un consum energetic ridicat.

Budapesta încearcă astfel să obțină mai mult timp pentru adaptarea infrastructurii energetice și identificarea unor surse alternative de aprovizionare. Demersul are loc în contextul eforturilor Uniunii Europene de reducere a dependenței de energia rusească după invazia Ucrainei, începută în februarie 2022.

Ungaria și Rusia, relații schimbate după plecarea lui Viktor Orban

În timpul guvernării lui Viktor Orban, Ungaria a menținut relații strânse cu Moscova, inclusiv în domeniul energetic. Situația diplomatică dintre Budapesta și Rusia a cunoscut însă recent o evoluție.

Guvernul ungar a anunțat în această lună expulzarea a 10 diplomați ruși, motivând că aceștia au desfășurat activități incompatibile cu statutul lor diplomatic.

Solicitarea privind prelungirea derogării americane arată, în același timp, importanța pe care aprovizionarea cu energie rusească o are în continuare pentru Ungaria. O eventuală extindere a exceptării ar permite companiei MOL și autorităților de la Budapesta să continue procesul de diversificare fără o schimbare imediată și completă a surselor de aprovizionare.